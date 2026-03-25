赤字が続き今後のあり方が検討されていた平成筑豊鉄道について、福岡県の服部知事は25日、鉄道を廃止し、路線バスへの転換を大きな方向性とすると発表しました。沿線の自治体のトップは「路線バスになっても赤字の懸念は払拭されていない。運転手の確保が課題になる」と不安を示しました。



■福岡県・服部知事

「路線バス案を平成筑豊鉄道の今後の大きな方向性として決定しました。」



福岡県の服部知事は25日、平成筑豊鉄道の沿線の9つの自治体のトップらに今後の大きな方向性として、鉄道を廃止し、路線バスへと転換する決議結果を報告しました。





平成筑豊鉄道は利用者の低迷などで赤字が続いていて、鉄道を維持した場合、今後30年間で約470億円の赤字が試算されていました。福岡県や沿線の9つの自治体などで構成される法定協議会は、鉄道維持・BRT転換・路線バスの3つの案について議論を重ねてきました。委員による書面決議では、路線バスへの転換が過半数の支持を集め、大きな方向性として決まりました。路線バスへの転換の場合、今後の30年間の赤字は約110億円と、鉄道維持の場合の4分の1ほどで、3つの案の中では最も少なくなるということです。BRT案を支持していた田川市の村上卓哉市長は次のように語りました。■田川市・村上卓哉市長「赤字の懸念が路線バスになっても払拭されていないこと。運転手の確保が課題になってくると思う。（県には）沿線自治体に寄り添って、交通網の完成まで一緒に寄り添っていただきたい。」服部知事は「地域に愛され、利用される、持続可能な路線バスを新たにつくり上げていきたい」と話しました。