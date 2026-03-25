芸術選奨新人賞受賞の岩井優花が主演！ K-BALLET TOKYO「パリの炎」

記事ポイント K-BALLET TOKYOプリンシパル岩井優花が芸術選奨文部科学大臣新人賞（舞踊部門）を受賞受賞者・岩井優花が主演を務める日本初制作『パリの炎』が5月に開幕ボストン・バレエやボリショイ・バレエから豪華ゲストが出演 K-BALLET TOKYOプリンシパル岩井優花が芸術選奨文部科学大臣新人賞（舞踊部門）を受賞受賞者・岩井優花が主演を務める日本初制作『パリの炎』が5月に開幕ボストン・バレエやボリショイ・バレエから豪華ゲストが出演

熊川哲也が総監督を務めるK-BALLET TOKYOのプリンシパル岩井優花が、令和7年度（第76回）芸術選奨文部科学大臣新人賞（舞踊部門）を受賞しました。

さらに、岩井優花が主演のジャンヌ役を務める日本初制作『パリの炎』が、2026年5月23日より東京・大阪で上演されます。

K-BALLET TOKYO「パリの炎」

受賞者：岩井優花（K-BALLET TOKYO プリンシパル）受賞：令和7年度（第76回）芸術選奨文部科学大臣新人賞（舞踊部門）次回主演公演：熊川哲也 K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026『パリの炎』東京公演：2026年5月23日（土）〜 Bunkamuraオーチャードホール大阪公演：2026年5月26日（火）・27日（水） フェスティバルホール

芸術選奨文部科学大臣新人賞は、日本の芸術界において顕著な成果を挙げ、将来を嘱望される芸術家に贈られる栄誉ある賞です。

岩井優花は令和6年末にプリンシパルへ昇進し、令和7年には古典全幕やガラ公演で八面六臂の活躍を見せています。

受賞理由として、高度な技術と豊かな音楽性を融合させ、役に命を吹き込む表現力が高く評価されました。

『ドン・キホーテ』では、快活な町娘キトリと夢幻的な森の女王という性格の異なる大役をいずれも見事に務め上げています。

マゼンタのチュチュにタンバリンを掲げて華麗にジャンプする姿は、まさに岩井の躍動感あふれる踊りの真骨頂といえます。

『白鳥の湖』ではオデットとオディールの二役を演じ、青い照明に照らされた白鳥の群舞とともに幻想的な世界を体現しました。

ドラマティックな熊川版バレエの表現者として大きな成果を挙げ、今後のさらなる飛躍が期待されています。

岩井優花のプロフィール

岩井優花は岩手県生まれで、4歳よりバレエを始めています。

2014年にジョフリー・バレエのトレイニープログラムに所属し、翌2015年には同校スタジオカンパニーへ入団しました。

2017年にジョフリー・バレエへ入団した後、2021年4月にKバレエ カンパニー（現K-BALLET TOKYO）にソリストとして加わっています。

2022年9月にファースト・ソリスト、2023年11月にプリンシパル・ソリストを経て、2024年12月にプリンシパルへ昇格しました。

日本初制作『パリの炎』

岩井優花が主演のジャンヌ役を務める『パリの炎』は、日本で制作されるのが史上初となる作品です。

18世紀フランス革命を舞台に、ルイ16世とマリー・アントワネットの治世末期から共和制へと激しく移り変わる歴史の奔流が描かれます。

マルセイユ義勇軍がパリへ進軍し、革命の勝利を掴み取るまでのドラマが展開される壮大な物語となっています。

総監督を務めるのは、K-BALLET TOKYOを率いる熊川哲也です。

演出・再振付は、ドラマや舞台などマルチに活躍するK-BALLET TOKYO芸術監督の宮尾俊太郎が手掛けています。

革命のエネルギーが渦巻く民衆の群舞シーンをはじめ、華麗なパ・ド・ドゥや民族舞踊など、Kバレエならではの超絶技巧が随所に散りばめられています。

オリジナルキャラクターとして若き日のナポレオンが登場するなど、バレエファン以外にも興味深い要素が満載です。

出演キャスト

本公演には海外で活躍する豪華ゲストの出演が決定しています。

ジャンヌ役には、ボストン・バレエのプリンシパルを務める菅井円加がゲスト出演します。

ジャンヌ役はゲストの菅井円加のほか、岩井優花、日郄世菜、長尾美音がキャスティングされています。

フィリップ役には、ボリショイ・バレエのプリンシパルであるドミトリー・スミレフスキーが出演します。

フィリップ役はドミトリーのほか、山本雅也と山田博貴も務めています。

ナポレオン役には栗原柊、高橋真之、山田博貴が、ジェローム役には石橋奨也、武井隼人、田中大智がそれぞれ配役されています。

アデリーヌ役は長尾美音、島村彩、原美咲が、ボルガル侯爵役は堀内將平とニコライ・ヴィユウジャーニンが担当します。

管弦楽はシアター オーケストラ トウキョウが演奏を務めます。

公演概要

東京公演は2026年5月23日（土）・24日（日）・30日（土）・31日（日）・6月5日（金）〜7日（日）・13日（土）・14日（日）に、Bunkamuraオーチャードホールで開催されました。

大阪公演は2026年5月26日（火）・27日（水）にフェスティバルホールで上演されます。

東京公演のチケット料金はS席19,000円、A席15,000円、B席11,000円、C席9,000円、学生券5,000円です。

Kプラチナシートは23,000円で、主演ダンサー直筆サイン入りフォトカード付きとなっています。

A親子席は19,000円で、大人1名とこども1名（5歳以上小学6年生以下）がA席エリアで観覧できます。

大阪公演はSS席22,500円、S席18,500円、A席13,500円、B席8,500円、学生券5,000円、BOX席25,000円で、バルコニーBOX（2席セット）はS席37,000円・A席27,000円です。

芸術選奨文部科学大臣新人賞の受賞が示すとおり、岩井優花の高度なテクニックと役に魂を吹き込む表現力は日本バレエ界屈指の水準にあります。

日本初制作となる『パリの炎』では、フランス革命の熱気あふれる壮大なドラマとKバレエならではの超絶技巧を堪能できます。

ボストン・バレエやボリショイ・バレエのプリンシパルを迎えた豪華な布陣も、本公演の大きな魅力となっています。

K-BALLET TOKYO『パリの炎』の紹介でした。

よくある質問

Q. 岩井優花が受賞した賞は何ですか？

A. 令和7年度（第76回）芸術選奨文部科学大臣新人賞（舞踊部門）です。日本の芸術界において顕著な成果を挙げ、将来を嘱望される芸術家に贈られる栄誉ある賞です。

Q. 『パリの炎』の公演日程と会場はどこですか？

A. 東京公演は2026年5月23日より Bunkamuraオーチャードホールで、大阪公演は2026年5月26日・27日にフェスティバルホールで上演されます。

Q. チケット料金はいくらですか？

A. 東京公演はS席19,000円〜C席9,000円、学生券5,000円です。大阪公演はSS席22,500円〜B席8,500円、学生券5,000円となっています。

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