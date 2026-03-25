山形県内でも人気があるカードゲームの全国大会がこのほど東京で開催されました。実はこの大会にはYBCの関係者もある重要な役割を担って参加していました。

熱戦の模様を取材しました。



21日、東京都内の施設で行われていたのは…。



進行「ラウンド1デュエルスタート！」



「遊戯王オフィシャルカードゲーム」の大会です。

人気漫画「遊戯王」を題材とした対戦型のカードゲーム。「モンスター」と「魔法」、それに「ワナ」それぞれの役割を持つカードを使い分けて戦います。

1999年の販売開始以来、日本国内だけではなく、世界75の国と地域で楽しまれています。

販売が始まった年、県内でも…。





店員（当時）「いま流行っているのはカードでゲームができるカードゲーム。人気なのは遊戯王」子どもから大人まで、当時から人気は健在です。3月21日は日本最高峰の公式大会となる「日本選手権」のチーム戦が行われ、全国から勝ち抜いた20チーム、60人が参加。チーム戦の全国大会は今回が初開催です。3人一組となり、先に2勝をしたチームが勝ちあがります。目指すは日本一、日が沈むまで熱い戦いが繰り広げられました。進行「それでは発表します。あす進出するチーム1チーム目、『Teamユナユナ』おめでとうございます」準決勝に進出する上位4チームが決定しました。翌日、迎えた決勝の日。会場に入ると…記者リポート「会場は照明や大型モニターなどが設置されていて豪華な演出となっています」さらに、試合の模様は全世界へネット配信されます。すると、会場に現れたのは…佐塚崇恭アナウンサー「お疲れ様です。早いですね」なんと、YBCの佐塚アナウンサー。実は自身も全国大会に出場する生粋の「デュエリスト」なんです。佐塚アナ「遊戯王OCG日本選手権チーム戦の配信がありまして実況で呼んでもらいました。山形に住んでいる人間を実況に使ってもらうので山形の人にも興味を持ってもらってエンタメの世界、遊戯王ってこんなにおもしろいんだよという所が少しでも伝わればいいなと思う」準決勝は4チーム12人が参戦。勝った2チームが決勝へ進出し、日本一を狙います。試合前、世界に向けたライブ配信がスタート。佐塚アナ「本日実況を担当します山形放送アナウンサーの佐塚崇恭です」「さらに言ってしまうと今夜ですよねリミットレギュレーションの改定の発表が」経験者ならではの情報量で進行を続けます。佐塚アナ「山形に帰る山形新幹線の中で見ることになるので福島-米沢間に入らないようにこの話がどのくらい伝わるのかわかりませんけど」解説 声優南雲大輔さん「東日本の方には伝わっている」もちろん、山形トークも忘れません。佐塚アナ「デュエルスタート」試合は、選手1人につき8000のライフポイントを所持してスタート。モンスターカードや魔法カードなどを使って対戦相手のポイントを削っていき、先に0ポイントにした方が勝者となります。佐塚アナ「ここは難しいとサレンダーを選択です。一本目はTeamユナユナユナユナ選手が先勝」「魔法の効果が無効にされさすがに難しいとここでサレンダーを選択。2本目はふくすけ選手が取りました。これで1勝1敗です」試合は接戦に…。準決勝は別の会場でも同時進行で試合が行われ、決着が付き始めていました。選手「勝った！」佐塚アナ「決勝のカードが決定した」激戦の末、決勝に進む2チームが決定しました。佐塚アナ「決勝戦、デュエルスタート！」決勝戦の舞台、先に2勝したチームが「日本一」となります。普段のカードゲームとは違った緊張の一戦。佐塚アナ「バトルフェイズ」解説 声優南雲大輔さん「1850ダメージ」佐塚アナ「ライフポイントを取り切りましたTeamスニダリン、シーアーチャー選手が勝利しました」先制したのは、愛知エリア代表の「Teamスニダリン」。一歩リードします。別の対戦席。相手のライフポイントは残り2000。佐塚アナ「リンケージを打っていく」魔法カードを使用し、別のモンスターカードを追加。さらに2000ダメージを取りにいき、勝ちを狙います。佐塚アナ「攻撃宣言通りました。つけめん選手勝利。これでチームとしては1勝1敗」互いに一歩も譲らない状況。残り一組の勝敗の行方で「日本一」が決まります。佐塚アナ「ぷるーと選手はセットカード3枚、feri選手は手札2枚。試合終了。ぷるーと選手が勝ちました。Team横が勝つ逆転での優勝です」優勝したのは福岡エリア代表の「Team横が勝つ」。チーム戦、初代日本王者に輝きました。Team横が勝つつけめん選手「今までで遊戯王やってきた中できょうが一番うれしく楽しかったかったです」実況を終えた佐塚アナウンサーは。佐塚アナ「やっぱりおもしろいですよね。カードゲームってドラマがあってチーム戦ならではの勝った負けたがあって一緒によろこべるなど、こういう熱が地域関係なくいろんなところに広がっていけばいいなと。こういう世界で頑張っている人が県内にもいるんだなっていうことを知っていただいて興味を持ってもらう入口になれていたら私としてはうれしい」そして最後に、王者へインタビュー。Team横が勝つつけめん選手「自分たちの共通の趣味をもった人たちとの交流ツールとして実際横2人にも出会えているし決勝の場にいたほとんども実際知り合い。そのくらい誰とでも仲良くなれるツール」単なるカードゲームではなく、「競技」として仲間とともに戦い、絆を深めた大会。ことし8月には遊戯王オフィシャルカードゲームの世界大会が東京で初めて開催されます。