4人の料理長が集結する貸切ディナーも！ まるや本店「創業25周年記念企画」

記事ポイント まるや本店が2026年11月9日に創業25周年を迎え、1年を通して記念企画を実施25,000円の記念祝袋や紅白恵方巻など多彩な限定商品を展開4人の料理長が集結する完全予約制の貸切ディナー「一夜限りの饗宴」も開催 まるや本店が2026年11月9日に創業25周年を迎え、1年を通して記念企画を実施25,000円の記念祝袋や紅白恵方巻など多彩な限定商品を展開4人の料理長が集結する完全予約制の貸切ディナー「一夜限りの饗宴」も開催

ひつまぶし専門店「まるや本店」が、創業25周年を記念した企画を2026年の1年間にわたって展開しています。

記念祝袋や限定メニューの販売に加え、4人の料理長が集結する貸切ディナーイベントなど、多彩な周年企画が楽しめます。

まるや本店「創業25周年記念企画」

企画名：まるや本店 創業25周年記念企画実施期間：2026年（1年間）主な企画：記念祝袋、限定メニュー、貸切イベント、オリジナルラベル酒ほか

まるや本店は2001年に天白本店をオープンし、2026年11月9日に創業25周年を迎えました。

これまでの感謝を込め、記念ロゴの制定をはじめ、限定商品の販売や特別イベントの開催など、さまざまな25周年企画を実施しています。

企画の詳細は公式ホームページや各店舗、公式Instagramを通じて随時発信されます。

「重なるご縁とスマイル」の25周年ロゴ

25周年を盛り上げる取り組みとして、社内スタッフおよび取引先を対象に25周年ロゴの一般公募が行われました。

30点を超える応募の中から厳正な審査を経て、水野渚さん（セントラル・デイリー）がデザインした「重なる円（ご縁）」と「25周年×スマイル」をモチーフにした作品が採用されています。

本ロゴは2026年の1年間、25周年に関わる各種企画や販促物に使用されます。

25,000円の選べる記念祝袋

25周年企画のスタートとして、25,000円の選べる記念祝袋が各25セット限定で販売されました。

「紅白祝袋」はまるや本店自慢の鰻を存分に味わえるラインナップとなっています。

もう一方の「豊穣祝袋」には、伊勢神宮奉納品「篠島の御饌しらす」「紫海苔」や全国の新米9種食べ比べセットなど、縁起の良い希少食材が詰め合わされています。

いずれも好評を博し、現在は受付を終了しています。

25周年限定 紅白恵方巻

2月3日には天白本店、日進香久山店、星ヶ丘三越限定で、25周年記念「紅白恵方巻」が期間限定で発売されました。

鰻蒲焼きを使った恵方巻ハーフサイズと鰻白焼きを使った恵方巻ハーフサイズのセットで、2本合わせて鰻を約1/2尾使用しています。

25周年の節目と節分の縁起を重ね合わせた、見た目にもおめでたい特別商品です。

辻学園×篠島×まるや本店の産官学連携イベント

25周年特別企画として、地域課題解決と次世代育成を目的とした産官学連携イベントにも参画しています。

名古屋辻調理専門学校の生徒たちがあいちの離島・篠島でスタディケーションモニタツアーに参加し、漁師や料理人から学んだ経験をもとに単品メニューを考案しました。

3月5日にはまるや本店日進香久山店にて、生徒が考案した篠島の食材を使用した一品料理5種のお披露目と販売が実施されています。

「一夜限りの饗宴」貸切イベント

創業25周年の「初」の試みとして、まるや本店4人の料理長×銘酒IMADEYA×グルテンフリースイーツLA PORTE BLEUEによる異”食”のコラボイベント「一夜限りの饗宴」が東京・愛知にて開催されます。

コース価格は25,000円（税込）で、お料理・ドリンク・デザートすべてを含む完全予約制・貸切営業のプレミアムディナーです。

各回10組限定となっており、各開催店舗にて予約を受け付けています。

お酒のセレクトショップ〈IMADEYA〉がドリンクペアリングを担当し、本格グルテンフリーパティスリー〈LA PORTE BLEUE〉のオーナーパティシエ池田氏がデザートを手がけます。

和の職人技と洋の感性が融合した、25周年ならではの特別なコース体験です。

東京会場（銀座グラッセ・東京ミッドタウン店）のコースでは、生雲丹とカリフラワーのポタージュ・キャビアや国産和牛ヒレステーキ、白焼きまたは蒲焼のミニひつまぶしなどが提供されます。

デザートには抹茶と練乳のムース、マンゴープリン、壺焼き紅はるかのケイク、山椒カカオサブレの4品が用意されています。

東京会場の開催日程は、銀座グラッセが3月26日（木）18:00から、東京ミッドタウン店が5月28日（木）18:00からです。

愛知会場（天白本店・日進香久山店）のコースでは、蒸し鮑や鰻のお刺身、炭火和牛ステーキ刻み山葵ソース仕立てなど、東京とは異なるメニュー構成が楽しめます。

愛知会場の開催日程は、日進香久山店が4月23日（木）18:00から、天白本店が6月25日（木）18:00からとなっています。

なお、25,000円祝袋「紅白祝袋」「豊穣祝袋」には本イベントで利用できる10,000円分の優待券が同封されています。

季節や仕入れ状況により内容が変更となる場合があります。

25周年オリジナルラベルのお酒

滋賀県・浪乃音酒造の協力のもと、まるや本店25周年オリジナルラベルの「うな純」が1年間限定で販売されています。

さらに、愛知県常滑市・澤田酒造の純米吟醸に漬け込んだ梅酒「白老梅」についても、25周年オリジナルラベルの制作が進められています。

「白老梅」の原材料である知多市・佐布里梅の保存活動に賛同し、売上の一部が寄付される予定です。

このほか、毎月25日のスタンプカードポイント2倍や各店創業祭企画、「まるや本店との思い出大募集」など、1年間を通じてさまざまな周年企画が予定されています。

4人の料理長が集結する貸切ディナー「一夜限りの饗宴」では、和の職人技と洋の感性が融合した特別なコース料理が味わえます。

記念祝袋やオリジナルラベル酒など、25周年ならではの限定商品も充実しています。

名古屋発のひつまぶし専門店が25年の歴史を重ねて届ける、感謝と決意が詰まった記念企画です。

まるや本店 創業25周年記念企画の紹介でした。

よくある質問

Q. まるや本店の25周年記念イベント「一夜限りの饗宴」はどこで開催されますか？

A. 東京は銀座グラッセ（3月26日）と東京ミッドタウン店（5月28日）、愛知は日進香久山店（4月23日）と天白本店（6月25日）の計4会場で開催されます。各回10組限定の完全予約制です。

Q. 「一夜限りの饗宴」のコース価格と内容を教えてください。

A. コース価格は25,000円（税込）で、お料理・ドリンク・デザートすべてが含まれています。まるや本店4人の料理長による特別コース料理に、銘酒IMADEYA のドリンクペアリングとLA PORTE BLEUEのグルテンフリーデザートが楽しめます。東京と愛知で料理内容は異なります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 4人の料理長が集結する貸切ディナーも！ まるや本店「創業25周年記念企画」 appeared first on Dtimes.