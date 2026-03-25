任期満了に伴う西川町長選挙について、元東北労働金庫県本部長の大泉敏男さんが25日、出馬を正式に表明しました。選挙戦は前回と同じく現職の菅野大志町長との一騎打ちとなる見通しです。



大泉敏男さん「若い人たちの未来を明るいものにしたい。高齢者の不安をなくしたい。若者の未来をつくる財政運営が急務」



大泉敏男さん（71）は25日午後5時半から記者会見を開き、町長選への出馬を正式に表明しました。大泉さんは、労働団体「連合山形」の会長や東北労働金庫の常務理事・県本部長を務め、前回2022年の町長選では、菅野町長との一騎打ちに敗れました。会見で大泉さんは、菅野町長による職員らへのパワーハラスメントの問題について次のように述べました。





大泉敏男さん「被害者個々人への謝罪、慰謝料の支払いがいまだ行われていない。町の人材（職員）が流出し、その人たちが町外に流出している」一方、24日に出馬を表明した現職の菅野町長は、パワハラ問題への責任の取り方として「退職金を受け取らないことを選択した」と述べました。菅野大志町長「これまで私が行ってきた取り組みや叱咤いただいたことを踏まえ、もう一度、町民に審判をいただきたい」西川町長選は4月7日に告示、12日に投開票の予定です。現時点で2人以外に出馬の動きはなく、前回と同じ顔ぶれによる一騎打ちとなる見通しです。