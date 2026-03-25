岐阜発の不燃構造で安心！ ライフ SaunaHax「5重の安全機構サウナルーム・チラー機 PlungeX」

記事ポイント 不燃材・PSE認証済ストーブなど5重の安全機構を備えたオリジナルサウナルーム水温3℃〜42℃設定可能で通年使用できるチラー機「PlungeX」350件超の施工実績を持つ岐阜県大垣市の建築会社による自社一貫開発 不燃材・PSE認証済ストーブなど5重の安全機構を備えたオリジナルサウナルーム水温3℃〜42℃設定可能で通年使用できるチラー機「PlungeX」350件超の施工実績を持つ岐阜県大垣市の建築会社による自社一貫開発

岐阜県大垣市のライフ SaunaHaxが開発する、5重の安全機構を備えたオリジナルサウナルームとチラー機を紹介します。

2026年3月3日から3月6日にかけて東京ビッグサイトで開催された「第38回建築・建材展」にも出展されました。

ライフ SaunaHax「5重の安全機構サウナルーム・チラー機 PlungeX」

開発・販売：株式会社ライフ SaunaHax（岐阜県大垣市）主要製品：サウナルーム「Kuutio」、サウナストーブ「SaunaHax-e」、チラー機「PlungeX」施工実績：サウナルーム350件超、チラー機200台超展示会：第38回建築・建材展（2026年3月3日〜3月6日・東京ビッグサイト西展示棟・ブースAC2341）

ライフ SaunaHaxは、PSE認証済の電気サウナストーブと不燃構造サウナルーム、医学博士監修のチラー機を開発・販売・設置する岐阜県大垣市の建築会社です。

輸入品をそのまま販売する会社とは異なり、自社工場のテスト室で実使用環境の検証を重ね、設計・開発・製造を一貫して手がけています。

事業開始から2年ながら、サウナルーム350件超・チラー機200台超という豊富な導入実績が強みです。

業務用では消防・建築・保険課への法規対応により施工負担を軽減し、個人用でも業務用と同等の安全構成を採用しています。

サウナルーム「Kuutio」の5重安全機構

サウナルーム「Kuutio（クーティオ）」シリーズには、独自技術を盛り込んだ5重の安全機構が大きな特徴です。

ルーム内の素材は座面の岐阜県製ヒノキ材を除きすべて不燃材を使用しており、万が一の発火時も周囲への延焼リスクを大幅に低減します。

コントロールパネルの設定最大温度は110℃で、連続使用時間は最大6時間を超えると自動OFFになる仕組みです。

電気式サウナストーブ「SaunaHax-e（サウナハックス-イー）」は、最高安全規格のひし形PSE認証を取得済みのオリジナル製品です。

11KW・6KW・3KW・2.5KWのシリーズを展開しており、2KWモデルも開発が進んでいます。

ストーブ内に温度ヒューズを実装するほか、サウナルーム内にも追加設置が可能です。

緊急ボタンを押すとストーブの電源が強制OFFとなり、警備会社への発報や登録電話番号への自動発報もオプションで対応しています。

WiFi遠隔操作やオートローリュなど、利用ニーズに応じた各種オプション品の開発も進められています。

チラー機「PlungeX」

「PlungeX（プランジェックス）」は、1台で冷水浴と温浴の両方を実現する多機能チラー機です。

水温3℃の超冷水浴から42℃の温浴まで自由に設定でき、オプションで0℃〜45℃にも対応しています。

夏は冷却、冬は加温して一定温度を維持する機能を備え、通年使用が可能です。

42℃まで加温できるため、冬場は温浴装置としても経済的に活用できます。

浴槽一体モデルと機械のみの別体モデルの2タイプが用意されています。

一体型は幅73cm×奥行き140cmのコンパクト設計で、日本の住宅やジムにも導入しやすいサイズです。

液晶制御パネルから温度設定やモード切替を直感的に操作でき、WiFi接続やオゾン殺菌の状態も一目で確認できます。

冷却から加温への切り替えもワンタッチで行え、設定温度に達した後は自動で水温を維持する仕組みです。

水深110cmの深型浴槽構造により、下半身をしっかり水圧で包み込み、効果的な血流促進を実現しています。

消毒にはオゾン殺菌とカートリッジフィルターを採用し、PSE・CE・IPX4の認証も取得済みです。

医学博士監修の「超交代浴」

PlungeXの企画・設計を手がけたのは、理学療法士・鍼灸師・医学博士の佐藤啓壮氏です。

フィンランドの大学との共同研究歴を持ち、水温0.2℃〜0.4℃の冷水浴「Avanto（アヴァント）」を体験したことが開発のきっかけとなっています。

交感神経と副交感神経のスイッチを意図的に制御する「超交代浴」の実践的理論を構築しており、PlungeXはその知見の集大成です。

佐藤氏が執筆した書籍『トトノウ超交代浴入門』の特別抜粋版冊子（非売品）は、建築・建材展の会場にて限定配布されました。

温冷浴の最新研究やメカニズム、実践手順が科学的エビデンスに基づいて解説されています。

不燃材とPSE認証済ストーブによる5重の安全機構で、サウナを安心して楽しめる環境が整っています。

チラー機「PlungeX」は水温3℃から42℃まで自由に設定でき、冷水浴も温浴も1台でまかなえるのが魅力です。

自社工場での一貫開発と350件超の施工実績に裏打ちされた、高い信頼性が特徴となっています。

ライフ SaunaHaxのサウナルーム・チラー機の紹介でした。

よくある質問

Q. サウナルーム「Kuutio」の5重の安全機構とは何ですか？

A. 不燃材の使用、ひし形PSE認証済ストーブ、110℃上限・6時間自動OFF、温度ヒューズ、緊急ボタン＋自動発報の5つで構成されています。万が一の発火時もルーム内のみの燃焼にとどまり、周囲への延焼リスクを大幅に低減します。

Q. チラー機「PlungeX」は冷水浴専用ですか？

A. 冷水浴だけでなく、42℃までの加温機能を備えているため、冬場は温浴装置としても使用できます。水温3℃〜42℃の範囲で自由に設定が可能で、オプションで0℃〜45℃のエクストリーム仕様にも対応しています。

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