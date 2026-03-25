サウナの日3daysで先着600名にプレゼントも！ 楽久屋「野天風呂 湯の郷」

記事ポイント 2026年3月6日〜8日の3日間「サウナの日3days」を開催3月7日は先着600名にオリジナルサウナハットまたはタオルをプレゼントダブルパンカーズサウナやケロ材のサウナ-禅-など多彩なサウナを完備 2026年3月6日〜8日の3日間「サウナの日3days」を開催3月7日は先着600名にオリジナルサウナハットまたはタオルをプレゼントダブルパンカーズサウナやケロ材のサウナ-禅-など多彩なサウナを完備

千葉県野田市にある日帰り温浴施設「野天風呂 湯の郷」にて、年に一度の「サウナの日3days」が2026年3月6日〜8日の3日間にわたり開催されました。

アウフグースイベントや先着プレゼントに加え、風情ある露天風呂と多彩なサウナが楽しめる施設となっています。

楽久屋「野天風呂 湯の郷」

イベント名：サウナの日3days開催期間：2026年3月6日(金)〜8日(日)施設名：野天風呂 湯の郷営業時間：9:00〜24:30(最終受付24:00)定休日：3月・6月・9月・12月の第2火曜日入館料(税込)：大人 平日830円/土日祝930円、小人(中学生未満) 平日400円/土日祝450円回数券：7,500円(10回分)アクセス：東武アーバンパークライン梅郷駅よりバス7分、徒歩15分駐車場：250台(無料)

楽久屋が運営する「野天風呂 湯の郷」は、和のイメージを意識した趣のある日帰り温浴施設です。

打たせ湯のある岩風呂や壺湯、ジェットバス、高濃度炭酸泉、備長炭水風呂など多種多様なお風呂を備えています。

土日祝日には「あつ湯」にて自社オリジナル配合の薬湯も楽しめます。

夜にはライトアップされた庭園の中で露天風呂を満喫でき、まるで温泉地に来たかのような幻想的な雰囲気が広がっています。

さらに全館にナノ水を使用しており、保湿性や浸透性、保温性に優れた柔らかなお湯が特徴です。

湯冷めしにくく、お肌がしっとりサラサラになる効果を実感できます。

サウナの日3days

2026年3月6日〜8日の3日間、年に一度の「サウナの日3days」が開催されました。

期間中は連日アウフグースイベントが実施され、3月7日には”サウナそのもの”の異名をもつ井上勝正さんが来店しています。

同日は開店の9:00より先着600名にオリジナルサウナハットまたはオリジナルタオルがプレゼントされました。

男性サウナ「禅」では北海道産ヴィヒタでのセルフロウリュ、女性スチームサウナではハニーパック＆北海道産ヴィヒタ蒸しが体験できる内容です。

男女の「あつ湯」には森下仁丹の薬仁湯も用意されました。

夜の露天エリアではかがり火が灯り、サウナ後のととのいを幻想的な雰囲気の中で堪能できます。

多彩なサウナ

「ダブルパンカーズサウナ」は、ミュージックビデオが流れる新感覚のサウナです。

オートロウリュが30分おきに行われ、パンカールーパーによる多角的な爆風を体感できます。

日没には大きな窓からかがり火が見え、”魅せるサウナ”を体験できる空間となっています。

男性露天には高級木材のケロを使用した「サウナ-禅-」があり、セルフロウリュが楽しめます。

蒸気に包まれたほのかな闇の中で、瞑想の世界へ誘われる贅沢な設計です。

女性露天の「Beppinスチームサウナ」は、漢方蒸しや泥パック、日替りアロマ塩パックを常備した美容特化型となっています。

サウナが苦手な方でも気持ちよく入れる温度設定が魅力です。

ゆったりくつろぎ空間

2階の「ゆったりラウンジ」には約3,000冊の漫画が並び、適度な明るさの照明で癒しの空間を演出しています。

ソファースペースやコワーキングスペース、リクライニング＆フラットスペースに加え、最新機種のマッサージルームも完備されています。

女性専用エリアも用意されており、安心してくつろげます。

1階のラウンジは友人や家族との待ち合わせや休憩に活用できる空間です。

お食事処「PALM」

お食事処「PALM」では全品880円(税込)のお得なランチメニューを毎日提供しています。

定番の「肉野菜炒め定食」はごはんがすすむ人気のメニューです。

サウナ後におすすめの「焼きチーズカレー」は鉄板で提供され、最後まで熱々で味わえます。

リラクゼーション施設

ほぐし処「和路」では整体やフットケアが受けられ、3月はホワイトデーキャンペーンとして女性利用者にポイント2倍をプレゼントしています。

アカスリ＆エステ「素肌館」では、一番人気の「アカスリ60分コース」が7,800円(税込)で体験できます。

全身アカスリからマッサージ、フェイシャルパックまでをセットにした至福の60分間です。

お風呂やサウナの後にリラクゼーションを組み合わせることで、より充実した時間を過ごせます。

おみやげ処

おみやげ処にはサウナハットコーナーがあり、初心者向けのお手頃価格帯からデザイン性の高いものまで多種多様に取り揃えています。

食品＆雑貨コーナーでは、他ではなかなか出会えないユニークな商品が並んでいます。

お風呂やサウナだけでなく、買い物も楽しめるのが湯の郷の魅力です。

風情ある露天風呂と多彩なサウナ、充実したリラクゼーションやグルメが一か所に揃っています。

全館ナノ水による柔らかなお湯で、お肌がしっとりサラサラになる効果を実感できます。

駐車場250台無料、平日830円から利用でき、気軽に立ち寄れる日帰り温浴施設です。

野天風呂 湯の郷のサウナの日3daysの紹介でした。

よくある質問

Q. 野天風呂 湯の郷の入館料はいくらですか？

A. 大人は平日830円、土日祝930円(税込)です。小人(中学生未満)は平日400円、土日祝450円(税込)となっています。回数券は7,500円(10回分)です。

Q. 野天風呂 湯の郷にはどのようなサウナがありますか？

A. ミュージックビデオと爆風ロウリュが楽しめる「ダブルパンカーズサウナ」(男女)、ケロ材を使用しセルフロウリュができる「サウナ-禅-」(男性)、漢方蒸しや泥パックが常備された「Beppinスチームサウナ」(女性)の3種類があります。

Q. 野天風呂 湯の郷へのアクセス方法は？

A. 東武アーバンパークライン梅郷駅よりバスで7分、徒歩で15分です。駐車場は250台分あり、無料で利用できます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post サウナの日3daysで先着600名にプレゼントも！ 楽久屋「野天風呂 湯の郷」 appeared first on Dtimes.