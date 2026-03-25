テレビ大阪、異例の公募企画 “制作費総額1億円”で新企画を募集 社外にも対象拡大
テレビ大阪はこのほど、開局45周年を記念して、制作費総額1億円のコンテンツ企画を募集するプロジェクトを発表した。
【写真】テレビ大阪発『発見!!食遺産』こだわりおせち
「テレビ大阪 ネクストIPプロジェクト」と銘打ち、開局45周年期間に入る2026年10月以降、毎月1企画ペース（目標）で、深夜帯で新企画を試す公募企画。これまで、企画募集は主に社内に対してのみだったが、社外のさまざまなクリエイターやコンテンツ制作企業などにも募集を拡大する。
地上波での放送のみならず、放送外での二次展開が見込めるものを選定していく予定。採用された企画は、秋以降に特番を制作・放送し、好評であればレギュラー化も実現する。1企画につき 200万円〜1000万円を制作費として用意する。レギュラー化も見越した制作費の総額は、最大1億円にも及ぶという。
詳細は後日発表予定。
【写真】テレビ大阪発『発見!!食遺産』こだわりおせち
「テレビ大阪 ネクストIPプロジェクト」と銘打ち、開局45周年期間に入る2026年10月以降、毎月1企画ペース（目標）で、深夜帯で新企画を試す公募企画。これまで、企画募集は主に社内に対してのみだったが、社外のさまざまなクリエイターやコンテンツ制作企業などにも募集を拡大する。
地上波での放送のみならず、放送外での二次展開が見込めるものを選定していく予定。採用された企画は、秋以降に特番を制作・放送し、好評であればレギュラー化も実現する。1企画につき 200万円〜1000万円を制作費として用意する。レギュラー化も見越した制作費の総額は、最大1億円にも及ぶという。
詳細は後日発表予定。