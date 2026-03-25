書店員の投票だけで選ばれる「本屋大賞」の歴史や選考の舞台裏を描いた「本屋大賞 公式ファンブック」（日本能率協会マネジメントセンター）が3月26日に発売される。

本屋大賞はどのように生まれ、なぜ多くの読者や書店を動かしてきたのか。発表式前から当日、その後の書店員の動きなどの舞台裏も描いて“売りたい本”を生み出す仕組みに迫る。

読書好きで知られるタレント山崎怜奈のインタビューも収録。本屋大賞は受賞作やノミネート作が映画などで映像化されることが多いことから、山崎は「私は映像化される前に読むという楽しみ方をお勧めしたい」となどと読書の楽しみ方を語っている。

第23回となる今年の本屋大賞は4月9日に発表。ノミネートされた10作は以下の通り。

▼暁星（湊かなえ）

▼ありか（瀬尾まいこ）

▼イン・ザ・メガチャーチ（朝井リョウ）

▼失われた貌（櫻田智也）

▼エピクロスの処方箋（夏川草介）

▼殺し屋の営業術（野宮有）

▼さよならジャバウォック（伊坂幸太郎）

▼熟柿（佐藤正午）

▼探偵小石は恋しない（森バジル）

▼PRIZE−プライズ−（村山由佳）

※作品名五十音順