勝浦町生名地区で3月25日から、恒例の「勝浦さくら祭り」が始まりました。



桜はまだほとんどがつぼみのままではありますが、一足早く佐々木さんが行ってきました。



（佐々木気象予報士）

「朝から雨が降っているんですが、寒くはないです。春の訪れが近づいてきているんですね、見て下さい。こちらソメイヨシノが咲き始めています」





勝浦町の「生名ロマン街道」は、長さ約1キロにわたる桜の名所で、ソメイヨシノや八重桜、しだれ桜など約450本が生名谷川沿いに植えられています。

25日は、恒例の「勝浦さくら祭り」初日ですが、あいにくの雨。



桜も、まだつぼみのものが多く見受けられました。



（佐々木気象予報士）

「雨がしみ込んだ枝の色と、ピンクに膨らんだつぼみのコントラストが美しいですね」



（祭りを主催する生名ロマンの会・戸川幹雄 会長）

「きのう開花宣言しまして、気温がだいぶ上がってきまして、昨夜の間に急激に進んで早いもので3分咲き、平均で2分咲き」

「3、4日すると（花が）目立ってくると思います」



（佐々木気象予報士）

「こちら結構咲いていますね」

（祭りを主催する生名ロマンの会・戸川幹雄 会長）

「勝浦雛桜です」



（佐々木気象予報士）

「勝浦雛桜、淡いピンクの花で咲き方がかわいらしい」



（祭りを主催する生名ロマンの会・戸川幹雄 会長）

「郡状に咲いています。下向き加減で上品な感じで咲いています」

「ソメイヨシノと比べて5日から1週間くらい（開花が）早い」



（佐々木気象予報士）

「勝浦ひな桜が咲き始めて、それにつられるかのようにソメイヨシノも広がっていくんですね」



「生名ロマン街道」の桜は、約50年前、地元の老人会が河川改修工事の完成を記念して植えたもので、その後も、地元の保存会のメンバーらによって大切に育てられてきました。

（祭りを主催する生名ロマンの会・戸川幹雄 会長）

「ここ1キロあり、いろんなポイントがありますので、そのあたり散策しながら自分の好みのところを探してもらえたら」





さくら祭りの期間中は、桜のトンネルを船で潜り抜ける名物の舟下りや、幻想的な夜桜のライトアップも行われます。

「生名ロマン街道」の桜は今週末には見頃を迎え、4月中旬ごろまで楽しめるということです。



（佐々木気象予報士）

「勝浦が春のピンクに染まる勝浦さくら祭りは、4月10日まで開かれています」



勝浦さくら祭りでは、船下りやライトアップのほか、土・日には音楽ライブや阿波踊りなど様々なイベントも予定されています。