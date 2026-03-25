お笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が、24日深夜放送のテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜2時17分）に出演。ゲストのキングコング西野亮廣（45）の行動に驚いたことを明かした。

ダイアンとキングコングは大阪NSC（吉本総合芸能学院）22期生の同期。話題は2組が同時出場した「M−1グランプリ2008」になった。梶原雄太（45）は「俺と西澤（ユースケ）が最悪な顔になったときやな。負けて」と2組と同期のNON STYLEが優勝した大会を振り返った。

津田は「覚えてるもん。井上（裕介）がさ、『同期の敵とってくるわ』って出て行った。『いやお前が代表すなよ』って…」と当時の本音を吐露した。西野は「上から（の物言いに）に過敏になってる」とつっこんだ。

梶原は「西野は器広いから、『おめでとう！』言うてノンスタとこうしとったのよ」とハグするそぶりで、当時の西野の様子を語った。西野は「いや、（NON STYLEが）苦労してたのも知ってるし…」と素直に同期をたたえたことを明かした。

津田は「それは西野に対して思ってたよ。“お前ホンマか？”」と懐疑的だったことを語った。