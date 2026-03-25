将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は3月26日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で第7局1日目の対局を行い、永瀬九段が58手目を封じて指し掛けとした。あす26日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。

【映像】藤井王将VS永瀬九段 運命の最終局

藤井王将にとって、未知の領域だった七番勝負最終局。運命を占う振り駒では、藤井王将の先手番に決定。戦型は両者得意の角換わりの出だしとなった。悲願のタイトル奪取に燃える永瀬九段はシリーズを通して一貫している「自分から攻める将棋」を見せつけ速攻。しかし、藤井王将が正確に対応しており、解説を務めた山川泰熙四段（27）は「先手が勝ちやすい将棋になっていると思う」と印象を語っていた。

午後6時、立会人の桐山清澄九段（78）が封じ手の定刻となったことを告げると、手番の永瀬九段はすぐに「封じます」と発声し、指し掛けとした。封じ手となった58手目には永瀬九段が2時間54分を費やしており、中継に出演した遠山雄亮六段（46）は「歴史的長考」ともコメントしていた。

フルセットの最終局で迎えた最終局。藤井王将の防衛5連覇か、永瀬九段のタイトル奪取か。第7局はあす26日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。

持ち時間は各8時間の2日制。

【封じ手時点での残り持ち時間】

藤井聡太王将 4時間29分（消費3時間31分）

永瀬拓矢九段 4時間6分（消費3時間54分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）