テレビ大阪は25日、大阪市の同局で春の改編会見を行い、独自コンテンツの開発に力を込めた。

改編のテーマは「ナナめ上に突き抜ける！」。もともと22年に開局40周年を迎えた際に「ナナめ上のテレビ大阪に」をキャッチフレーズに掲げていたが、27年に開局45周年を迎えることもあり、さらなる“ナナめ上”の企画を実施する。

目玉プロジェクトは制作費総額1億円の企画募集だ。

開局45周年期間に入る10月以降、毎月1企画ペース（目標）で深夜帯での新企画に挑戦。社内のみならず、社外のさまざまなクリエーターやコンテンツ制作企業などにも募集を拡大する。地上波での放送のみならず、放送外での2次展開が見込めるものを選定していく予定で、採用された企画は、秋以降に特番を制作・放送し、好評であればレギュラー化も見込む。

制作費は1企画につき200万円〜1000万円。内容次第ではそれ以上も可能。他局にとってはたいした額ではないかもしれないが、テレビ大阪にとっては破格の数字だ。

第1弾の応募締め切りは5月31日23時59分。10月以降に随時放送予定。

また、他局がやらない“ナナめ上”の企画にもあえてチャレンジ。

お笑いコンビ天竺（てんじく）川原と真空ジェシカ川北茂澄が、日本社会が抱える危機に切り込む「NEWS クライシス」（水曜深夜1時、4月1日より同1時35分）、関西の人気アイドルの熱狂ライブを放送する「はばたけ！アイドルフェス」（水曜深夜1時15分、4月1日から同1時50分）、お笑い芸人のひょうろくが、“変態”な植物を求めて、全国を旅する「変態植物倶楽部」（27日スタート、金曜深夜1時40分、初回のみ同1時45分）を放送する。