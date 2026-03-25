6人組男性グループ、DXTEENが25日、東京・江東区のダイバーシティ東京で、セカンドアルバム「Heart Beat」の発売記念イベントを行い、アルバムリード曲「ハルコイ」とTikTokで総再生回数1億突破の「両片想い」の2曲を披露した。

「ハルコイ」について大久保波留（21）は「アルバムの選曲をする時から絶対にやりたいと思っていた楽曲。聞いているだけでキュンキュンする。恋をしている人やキュンキュンしたい人に聞いて欲しい」。「両片想い」の快進撃に福田歩汰（22）は「たくさんの人に届いているんだと実感できた。自信になりました」と話した。

アルバムには寺尾香信（22）が作詞作曲に初挑戦した「:Diary」が収録されている。寺尾は「曲が完成しているだけでは実感がわかなかった。でも、みんなが曲を聞いている姿を見て実感した。曲は自分が作るだけでは完成しない。聞く人がいて初めて完成する」。

そして「Elements」の振り付けをD.LEAGUE avex ROYALBRATSのJUMPEIと共作した谷口太一（23）は「1曲を通して、2人で話し合った。要所要所ですごく格好良い楽曲に仕上がった」と自信を見せた。

4月末から東名阪ツアーを開催することも決定。田中笑太郎（20）は「自分たちの成長した姿を見せたい。個人個人の魅力を伝えたい」。平本健（21）も「それぞれの会場で違ったパフォーマンスを見せたい」と意気込みを明かした。

4月からの新年度に向け、大久保は「いずれはグローバルに活躍をしたいので、みんなで語学を頑張りたい」。寺尾は「僕たちにしか作れない曲を作りたい」と続いた。

23年5月にデビューしてもうすぐ丸3年。努力と挑戦を重ね、1歩1歩成長し続けている。