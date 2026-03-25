Soalaが、ユニバーサル ミュージックより今秋メジャーデビューする。

（関連：【画像あり】Soala、自身最大規模のワンマン公演『Soala ONE MAN LIVE 2026 ～Aile～』ライブ写真）

本情報は、3月24日にZepp DiverCity (TOKYO)にて開催された自身最大規模となるワンマン公演『Soala ONE MAN LIVE 2026 ～Aile～』にて発表されたもの。本公演でSoalaは、愛した人の“声”を探し求める失恋ソングである最新曲「声の軌跡」を、切なくも力強い歌声で披露。そのほかにも代表曲「すれ違い」や、Soalaの人生観が詰まった楽曲たちをアンコール含めて全21曲披露した。

Soalaはメジャーデビューにあたり、「自分の芯にある『自分の音楽で誰かを救いたい』『みんなの居場所を作り続ける』という想いはブレることなく1つの通過点として一度きりの人生、新たな挑戦を続けていきたいなと思います！！」とコメントしている。

・Soala コメント

この度、Soalaは2026年秋にユニバーサル ミュージックからメジャーデビューすることが決定しました。まずは本当にSoalaを応援してくれているファンの皆様、支えてくださった全ての皆様に感謝を伝えたいです。ありがとうございます！！自分の芯にある「自分の音楽で誰かを救いたい」「みんなの居場所を作り続ける」という想いはブレることなく1つの通過点として一度きりの人生、新たな挑戦を続けていきたいなと思います！！

（文＝リアルサウンド編集部）