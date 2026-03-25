「人が多すぎる」左翼で定位置を掴めるか　OP戦14試合出場、阪神23歳に高まる期待「ショートで見たい」の声も

高寺に対するファンの期待は大きい(C)産経新聞社

3月27日にプロ野球が開幕を迎える。リーグ連覇を目指す阪神の中で、今季の飛躍が期待されている選手の一人が、プロ6年目23歳・郄寺望夢だ。

オープン戦序盤の3試合は無安打に終わったものの、その後はコンスタントに快音を響かせ、打率は.263まで上昇。17日のロッテ戦では西野勇士から2ランを放つなど、着実に存在感を高めている。

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内野手登録の郄寺だが、今季のオープン戦では主に外野で起用された。試合中のポジション移動も含めると、左翼での起用が6試合、右翼が9試合、中堅が5試合。内野は三塁と二塁が、それぞれ1試合だけだ。

現在の阪神は、右翼が森下翔太、中堅は近本光司がほぼ固定されている一方、左翼は熾烈なレギュラー争いが続いている。

左翼のライバルには、オープン戦で高打率を残した中川勇斗（.310）や岡城快生（.429）らが挙げられるだろう。とはいえ、昨季にキャリアハイとなる67試合に出場するなど、1軍での経験値を備えた郄寺がレギュラー争いを制す可能性は大いにありそうだ。

一方で、ネット上では別の声も目立つ。

「レフトは人が多すぎる。ショートが手薄だから郄寺にやってほしい」

「岡城もいるし、郄寺はショートで見たい」