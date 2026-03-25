モデルでタレントの藤田ニコルさんは3月24日、自身のXを更新。プライベートショットを公開しました。（サムネイル画像出典：藤田ニコルさん公式Xより）

写真拡大

モデルでタレントの藤田ニコルさんは3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。プライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】妊娠中の藤田ニコルのお出かけショット

「後期でこんだけ綺麗なのガチすごいな」

第1子を妊娠中の藤田さんは「食べて歩いて」と外出したことを報告し、4枚の写真を投稿。花柄のジャケットとワンピースのセットアップを着用しています。「髪の毛切ったけどどう？」とイメージチェンジしたことも明かしました。おなかは大きくなっていますが、美しさは変わっていません。

ファンからは「可愛すぎる妊婦」「こんな素敵な妊婦みたことないわ」「妊婦さんでもしっかりモデルさん」「後期でこんだけ綺麗なのガチすごいな」「もうママの顔になってる」「小顔が際立つね」などの声が寄せられました。

愛犬との「デート」ショットも

21日には自身のInstagramを更新した藤田さん。「@yuki256_spitz とデート」と愛犬と外出したことを報告し、その様子を写真で公開しています。花柄のパーカーにスラックスを合わせたラフなコーディネートです。気になった人は、こちらもチェックしてみてくださいね。

(文:堀井 ユウ)