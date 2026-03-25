将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第7局1日目が25日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で行われ、午後6時に永瀬が58手目を封じ、1日目が終了した。

午後6時、永瀬が封じる意思を示した。立会人の桐山清澄九段（78）から封じ手用紙を渡され、対局室を退室。7分後に戻り、封じ手を桐山に手渡した。

先手藤井、後手永瀬の対局。戦型は角換わりで、永瀬が40手目に△7五歩と仕掛けた。細かいやり取りの末に藤井が桂得した一方、永瀬は馬を作って対抗する展開に。永瀬としては△5九馬と馬の活用をしたいところだったが、藤井が指した57手目▲3五歩が攻防手。直前の飛車浮きと合わせると自然な一手だが、この手を見た永瀬は約3時間の長考に沈む。そのまま封じ、1日目を終えた。

桐山によると、△5九馬の後の▲3四歩が厳しい一手。△同銀と取れば▲7七角の王手馬取りが実現。活用を目指す永瀬の馬を取り除きつつ、藤井王の懸念だった壁銀も解消できる。「▲7七角を打たせてはいけないのですが…△5九馬と指せないなら、次に何を指すのか分かりません。代わる手があるのでしょうか」と述べた。

控室を訪れた福崎文吾九段（66）も「封じ手はマジで予想しづらいね」と盤面をにらむ。棋士から封じ手予想が出てこない異例の展開となり、桐山は「この時間で永瀬さんは何を考えていたのか。明日の封じ手はかなり注目です」と語った。