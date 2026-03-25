お金が貯まらない人の特徴は何か。金融教育活動家の横川楓さんは「散財には『良い散財』と『悪い散財』がある。例えば、Amazonセールで『安い』と思わず買ってしまうのは、『悪い散財』だ。20％引きの表記がされていても、実は安くなっていないことがある」という――。

※本稿は、横川楓『散財さんのお金の増やし方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／Oleh_Slobodeniuk ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Oleh_Slobodeniuk

■「良い散財」と「悪い散財」の違い

「お金をしっかり使いつつ、貯める」。

これを実現するためには、“ムダ”なお金を使わないことが肝心です。

私自身、好きなことにたくさんお金を使う人間として、さまざまなものにめちゃくちゃお金を使ってきました。推し活や旅行、洋服など、これまでに使ったお金をすべて貯金に回していたら……けっこうな額になったと思います。

はたから見れば、私のことを「そんなものにお金を使わなければ、もっとお金が貯まるのに」と感じるかもしれません。

ですが私にとっては必要経費なので、決して“ムダ”ではありません。むしろこれは、私を元気づけ、社会を元気づける「良い散財」と言っていいと思います。自分が心から満足し、明日への活力になるのであれば、それは立派な投資だからです。

一方で、本当に使わなくてもいいものにお金を費やすこと、これは「悪い散財」です。

「ストレス発散のために買ったけど、一度も使っていない」「安いから買ったけど、すぐに壊れてしまった」……そんな経験は誰しもあるはずです。

「散財」にはそもそも「ムダに金銭を費やす」という意味もありますが、「はたから見るとムダに見えても、自分にとってはムダじゃない」ことが世の中にはたくさんあるので、ここでは「良い散財」と「悪い散財」にわけて考えたいと思います。目指すべきは「良い散財さん」で、「悪い散財さん」にならないようにします。

■どのタイプ？ 「散財さん度」診断

それでは、良い散財と悪い散財にはどのような違いがあるかを知るために、まずは、次の「悪い散財さん診断」を確認してほしいと思います。

「いくつ以上当てはまると『悪い散財さんです！』」とはっきりと言えるものではありません。

ただ、一つでも当てはまるものがあるようであれば、「悪い散財さん」あるいは「悪い散財さん予備軍」と言っていいでしょう。

「これ、私のことかも……」と思い当たる節があれば、そこがあなたの「お金の落とし穴」になっている可能性があります。

「え、Amazonセールで買うのはお得じゃないの？」

「送料無料も駄目？」

と思った人もいるかもしれません。本稿では代表的な3項目について解説していきましょう。

出典＝『散財さんのお金の増やし方』

■「なんとなく」で出すお金は安くない

気づけば「カフェ」に立ち寄る

最初に言っておくと、

「私はカフェで過ごす時間が大好き」

「あのカフェのあの雰囲気が好きすぎる」

などの理由があるのであれば、それは「良い散財」です。

また、歩き回って本当に疲れたときや、隙間時間ができたときに「家に帰るよりカフェに入ったほうが安いし、時間も効率的に活用できる」といった状況なのであれば、これも問題ありません。

たとえば、ドトールのブレンドコーヒーはMサイズで300円以上。その休息にコーヒーの値段以上の価値があるのなら、全然カフェを利用して問題ないのです。

ここでのポイントは「つい」です。そんなこだわりもないのに「いつも行っているから、つい」「カフェで仕事をしているとなんとなくおしゃれな気がするから、つい」といった理由でカフェに行くのはかなりもったいないです。

だって、スーパーでコーヒーを買えば、500ミリリットルのペットボトルで100円とかですからね！

それが、スタバに行って「あ、この期間限定のフラペチーノ飲んでみたい」と思ったら約700円。さらにフードも追加すれば、あっという間に1000円を超えてしまいます。

「なんとなく」で出すお金としては、安いとは言えません。

また、「MサイズよりLサイズのほうがお得」と言って大きめのサイズを頼む人もいますが、これも悪手です。

確かにLサイズのほうがお得かもしれませんが、Mサイズよりは絶対に高いですよね。

本当に自分に必要な量を、ぜひよく考えてみてほしいと思います。もし「自分はMサイズで十分だな」と思うのであれば、どれだけ割安でもLサイズを選ぶことはムダな出費です。

■普段から本当に欲しいものを決めておく

「Amazonセール」で不要なものまで買う

Amazonでは、定期的にセールが開かれています。

横川楓『散財さんのお金の増やし方』（三笠書房）

とくに大々的に行われているのが、プライム会員を対象としたプライムデーや、11月に開催されるブラックフライデー。このときにAmazonを覗いてみると、「20％引き」などの言葉が並んでいて、かなり購買意欲をかき立てられます。

でも、「安いから」と言ってカートに入れてしまい、到着してから「別に買わなくてもよかったな……」と思った経験がある人も少なくありません。

また実は、「20％引きの表記がされていても、実は安くなっていない」ことがあるのです。

どういうことかと言えば、セールの直前に商品価格を値上げするのです。そして、「20％引き」と大々的に宣伝して、セールの前とまったく同じ値段で売るのです。もちろん良心的な業者はこんなことはしませんが、このような悪どい商法を実践する業者もあとを絶ちません。

私も含めて、人は「SALE」「割引」「お得」といった言葉に弱いものです。

Amazonのセールでのムダな買い物を避けるためには、まずは普段から本当に欲しいものを決めておくこと。

そしてセールになったときに「本当に安くなっているか」を確認してみてください。実はほかの通販サイトのほうが安いこともよくあります。買う前に、いくつかのサイトを確認してからでも、遅くはないと思います。

「安い！」と思って思わず買いそうになったとしても、ワンクリックで注文を確定するのではなく、いったんカートに入れ、買う前に「これって本当に必要だっけ？」と確認してほしいと思います。

■300円×週2回は1年で3万円の出費に

「ついで買い」をしてしまう

コンビニに行って、ついレジ横に置かれている商品を手に取ってしまった経験、ありませんか？

確かに一回一回は数百円の出費だから、そんなに痛くはないかもしれません。

けれど、たとえば毎日のようにコンビニに行く人が、300円のついで買いを週2回行っていたら……。4週間で2400円、1年で3万円ほどの出費です。

「本当に欲しいものじゃなかった」ものへの出費のために1年で3万円使ってしまうのは、ちょっともったいないですよね。基本的には、「これが欲しい！」と思ったものだけを買うようにしましょう。

どうでしたか？

自分に当てはまるものはありましたか？

ただし当てはまるものがあったとしても、それはこれから改善していける余地が大きいということ。今よりもっとお金を貯められる可能性が高いということなので、ぜひポジティブに考えてみてください！

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横川 楓（よこかわ・かえで）

金融教育活動家

1990年生まれ。経営学修士（MBA）、ファイナンシャルプランナー（AFP）などを取得し、「やさしいお金の専門家／金融教育活動家」として活動。「誰よりも等身大の目線でわかりやすく」をモットーにお金の知識を啓蒙、金融教育の普及に取り組んでいる。日本金融教育推進協会代表理事。著書に『ミレニアル世代のお金のリアル』（フォレスト出版）。

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（金融教育活動家 横川 楓）