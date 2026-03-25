人気作家・望月麻衣さんが美術館を「創る」なら──美術の教養深まる新連載がスタート！【ラジオビジネス英語】

人気作家・望月麻衣さんの新連載をご紹介！

美術館で絵画や彫刻を見て、「もしできるなら家に飾りたい！」と思ったことがある方は少なくないのではないでしょうか？



2026年4月号（3月13日発売）より、「ラジオビジネス英語」テキストでは、そこからさらに想像を広げた、自分の思いのままに美術館を作れるとしたら――というテーマの連載「望月麻衣の空想美術館（イマジナリーミュージアム）」がスタートします！





こちらの記事では、著者である作家・望月麻衣さんのプロフィールから新連載の内容まで、担当編集が紹介します！

ラジオビジネス英語 2026年4月号表紙

「ラジオビジネス英語」ではこれまで、ビジネスパーソンとしての教養を深めるお手伝いとして、英米文学や演劇、映画を扱う連載を行ってきました。

今回は過去にあまり扱ってこなかった新しいテーマをお見せするべく、美術をテーマに据えています。そして、読者の皆さまにさらに親しみを持って美術に触れていただきたいという思いから、骨董品店を舞台とするライトミステリーが人気の望月さんを著者としてお迎えすることになりました！



望月さんは北海道出身で、2013年にエブリスタ主催第2回電子書籍大賞を受賞し、デビュー。親しみやすい文体やキャラクター造形でファンを獲得し、今やその人気を日本のみならず、世界に広げています。



代表作『京都寺町三条のホームズ』（双葉社）はシリーズ累計255万部突破のヒットぶりを見せており、キャラクター・ミステリー・京都の名所紹介・美術紹介のどこをとっても楽しめるのが魅力です。



また満月の夜にきまぐれに現れる「満月珈琲店」を舞台に、三毛猫のマスターが悩める登場人物に寄り添うシリーズ『満月珈琲店の星詠み』（文藝春秋）は26か国語に翻訳され、世界的に人気を博しています。

「空想美術館」では、内装も、調度品も、展示物もすべて自由。

「望月麻衣の空想美術館（イマジナリーミュージアム）」では、4月号で外観を紹介し、5月号からは、とあるテーマに基づいて作られた展示室を、毎月ひとつずつ紹介します。私たち読者は望月さんだけの美術館を巡りながら、世界各地から集められた美術品の魅力や、それぞれの品にまつわる逸話を知ることができるのです。



4月号では、望月さんが「空想美術館の外観にしたい！」と思った建築として、イタリア・ミラノのドゥオーモをご紹介。昨年10月に実際に現地を訪れた際の紀行録も必見です。



タイトルデザインにもご注目！

「望月麻衣の空想美術館（イマジナリーミュージアム）」のタイトルデザインをご担当いただくのは、主に活版印刷による作品制作と販売を行う九ポ堂さん。



美術館に展示されている絵画の「額」のようなデザインと、「空想」や望月さんのイメージとつながる月や星のデザインが組み合わされた、幻想的なデザインになっています。



望月さんの空想美術館（イマジナリーミュージアム）にぜひご期待ください！



(おまけ) 担当編集の空想美術館

ここでは「おまけ」として、抽象画を偏愛する担当編集の空想美術館を披露したいと思います。



メインは、アメリカ抽象表現主義の画家マーク・ロスコ。作品の前に立つと、カンヴァスの中に入っていけそうなあたたかさを感じる一方、拒むような存在感も感じる非常に稀有なアーティストです。まずはこのロスコだけで一室を埋め尽くしたいところですね。



そこに、モンドリアン、ヒルマ・アフ・クリント、ロスコが影響を受けたとされるモネ…と一人の画家でひとつの展示室を使う、贅沢で空間を楽しめる美術館にしたいと思います。



皆さまは空想美術館があったなら、何を展示したいでしょうか？

おたより・アンケートにて、本連載の感想もお待ちしております！