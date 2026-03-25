「ただの兄妹みたいな関係だよ」と言い張る彼氏と女友だち。不審な行動がエスカレートし、ついに追い詰められた私は禁断の行動へ…スマホのなかにあった【衝撃のやり取り】とは！？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！「ただの友だち」と言い張る彼氏とその女友だちの親密すぎる距離感にモヤモヤしていた主人公。スマホを不自然に隠す彼氏に対し、彼女がとった驚きの行動をお届けします。

“兄妹みたいな関係”に潜んでいた違和感

私には付きあって半年の彼氏がいますが、彼には昔からとても仲のいい女友だちがいました。同じサークルに所属していて、お互いのことを「兄妹みたいなもんだから」と言い、大学などでもよく一緒にいるのが当たり前。 ただ、2人のあまりにも自然で近い距離感を見ていると、私はいつも心がざわつき、「本当にただの友だちなのかな」と心のどこかで疑っていました。 そしてある時期から、彼氏の行動に少しずつ違和感を覚えるようになりました。デート中もスマホばかりを気にして、誰かと頻繁にメッセージのやり取りをしている様子だったのです。

飲み会での彼の不自然な行動

さらに私を混乱させたのは、サークルの飲み会での出来事。彼氏がスマホを見ていたので、私が「なに見てるの？」と近づくと、彼はひどく焦った様子でパッとスマホを伏せて隠したのです。 そのぎこちない態度を見て、小さな不安は次第に膨らみ、浮気を疑う気持ちへと変わっていきました。今までに見たことのない反応だっただけに、「なにか隠しているのではないか」という疑念が頭から離れなくなっていきます。 その日を境に、私の頭のなかは彼氏のスマホのことでいっぱいになってしまいました。夜も眠れず、悪い想像ばかりが膨らんでいきます。些細な言動さえ気になってしまい、彼の一挙一動に心が振り回されるようになっていきました。 このままモヤモヤした気持ちを抱えたままでは、彼氏との関係を続けることはできない。 そう感じた私は、真実を確かめるために、ある思い切った行動に出ることを決意して...！？ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部