大阪・ＡＢＣテレビで２９日に放送されるスペシャル番組「きよしが丸かじり 関西ベストヒットグル目ぇ」（後１時５５分、関西ローカル）で、結婚６０周年の西川きよし・ヘレン夫妻が、６０年ぶりのウェディングフォトを披露する。

同番組は、人気の定番や、今後ヒットしそうなグルメをきよしらが紹介する第８弾。２人が暮らした最初の思い出の地・玉出に降り立った出演者一行に、長男の吉本新喜劇座員・忠志も加わり、かつて2人が住んでいたアパートへ向かうが…。

出演者それぞれが食べたいグルメを選ぶ恒例の“目玉でチョイス”では、「長〜い愛で夫婦円満！大阪新名物○○！？」を選んだ西川夫妻らは、街中にあるホテル「ＯＭＯ７ 大阪 ｂｙ 星野リゾート」を訪れる。そこで、レイザーラモンＲＧが取り出したのが、２人の思い出の結婚写真。当時、吉本の衣装部に借りて撮影したという。「お金もない、会社にも親にも反対されてた。そんな２人のために…」と夫婦はしみじみしたが、ＲＧは新たに６０年ぶりのウェディングフォト撮影を提案。ウェディングドレスとタキシードに着替え、ホテルの庭で記念撮影することに。

その後も各所を巡ったきよしは、「この人を幸せにするために、俺は生まれてきたんや」と、６０年を振り返り、共演者をほろりとさせた。