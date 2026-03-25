２４日、北京市居庸関長城の麓で、満開となった花々の間を走る列車。（北京＝新華社配信／劉満倉）

【新華社北京3月25日】中国では各地で春の花が満開となり、穏やかな陽気の中で人々が花と新緑の風景を楽しんでいる。

２３日、広西チワン族自治区南寧市の青秀山風景区を散策する人たち。（ドローンから、南寧＝新華社配信／喩湘泉）

２３日、河北省石家荘市正定県の南城門風景区で、満開の花を楽しむ人たち。（石家荘＝新華社配信／張暁峰）

２４日、広西チワン族自治区桂林市雁山区の菜の花畑を散策する人たち。（桂林＝新華社配信／劉教清）

２３日、江蘇省興化市千垛（せんだ）風景区を巡る遊覧船。（ドローンから、興化＝新華社配信／周社根）

２４日、河南省鄢陵（えんりょう）県の唐韻桜花園で満開となった桜。（ドローンから、鄢陵＝新華社配信／牛書培）