ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国各地で春の花が満開 中国各地で春の花が満開 中国各地で春の花が満開 2026年3月25日 18時10分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２４日、北京市居庸関長城の麓で、満開となった花々の間を走る列車。（北京＝新華社配信／劉満倉） 【新華社北京3月25日】中国では各地で春の花が満開となり、穏やかな陽気の中で人々が花と新緑の風景を楽しんでいる。２３日、広西チワン族自治区南寧市の青秀山風景区を散策する人たち。（ドローンから、南寧＝新華社配信／喩湘泉）２３日、河北省石家荘市正定県の南城門風景区で、満開の花を楽しむ人たち。（石家荘＝新華社配信／張暁峰）２４日、広西チワン族自治区桂林市雁山区の菜の花畑を散策する人たち。（桂林＝新華社配信／劉教清）２３日、江蘇省興化市千垛（せんだ）風景区を巡る遊覧船。（ドローンから、興化＝新華社配信／周社根）２４日、河南省鄢陵（えんりょう）県の唐韻桜花園で満開となった桜。（ドローンから、鄢陵＝新華社配信／牛書培）２４日、四川省アバ・チベット族チャン族自治州茂県坪頭村で、花を楽しむ藍天幼稚園の園児ら。（アバ＝新華社配信／何清海） リンクをコピーする みんなの感想は？