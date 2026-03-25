◇MLB オープン戦 エンゼルス 3-0 ドジャース(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督がこの日4回0/3を投げ11奪三振の快投を見せた大谷翔平選手を称賛しました。

奪った12個のアウトのうち11個が三振という驚異的なピッチングを披露した大谷選手。ロバーツ監督は試合後、「今日は三振も多く、非常に効率的とまではいきませんが、良いリズムで十分に効率的な投球だったと思う」とコメント。

「彼にとって今回も良い内容だったと思うし、しっかり準備が整っているだろう」とシーズン開幕へ向け視界良好と話しました。

大谷選手は侍ジャパンの一員として戦ったWBC(ワールドベースボールクラシック)期間中にもライブBPに登板していました。ロバーツ監督は「オフシーズンをしっかり過ごし、さらにWBCでの積み上げもあり、初戦で4イニング、そして今日は5回(途中)まで投げた」とここまでの順調な調整ぶりを説明。

リハビリを行っていた昨季、変化球の「コントロールについて試行錯誤していた」とした上で、「現在は自分の持っている球種のバリエーションに対して大きな自信を持っているように感じる」と多彩な球種を自在に操れていることに目を細めました。