鹿角市と岩手を結ぶ道路、八幡平アスピーテラインの除雪作業が報道機関に公開されました。



県の北部を中心に、記録的な大雪となった今シーズンは高さが6メートルを超える“雪の回廊”が姿を現しています。



開通は、来月15日の予定です。



土屋弘樹記者

「澄み切った青空が広がる中、アスピーテラインの除雪作業が進められています」





鹿角市と岩手の八幡平市を結ぶ八幡平アスピーテライン。県境付近の約20キロの区間は冬の間、通行止めになっています。このうち、秋田県側の除雪作業は今月10日に始まりました。標高約1,000メートルから1,500メートルにかけての9.8キロの区間。道路に降り積もった雪を、6台の大型の重機で取り除いていきます。除雪のあと姿を現すのが巨大な雪の壁です。最も高いところで、6メートル40センチ。去年の同じ時期よりも、1メートルほど高くなりました。県の北部を中心に記録的な大雪となった今シーズン。“雪の回廊”も、見ごたえ十分の高さとなっています。県鹿角地域振興局保全・環境課 加藤徹課長「今シーズンは、ここ5年で最大級の積雪となりましたが、4月の開通を目指し全力で作業を進めております」「迫力のある“雪の回廊”を皆さまに楽しんでいただけるよう引き続き安全に配慮しつつ作業を進めてまいります」除雪作業が着々と進んでいる、八幡平アスピーテライン。開通は、来月15日の予定です。※午後6時15分のABS news every.でお伝えします