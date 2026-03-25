新年度のスタートまで1週間です。



この春から県内の企業で働く新入社員の合同入社式が秋田市で行われました。



式には74人の新社会人が出席し、ふるさと秋田への貢献を誓いました。



秋田市で行われた合同入社式。



この春から県内32の会社で働く、74人が出席しました。



ほとんどが高校や大学を卒業したばかりの新卒者です。



秋田雇用開発協会 武藤真人会長

「皆様の成長が、企業の発展、ひいては秋田の発展に大きく貢献されることと確信しております」





合同入社式は地元企業に入社する新社会人を地域全体でお祝いしようと、1977年に始まりました。新入社員が減り入社式を行わない企業も増える中、早い時期から社会人としての自覚を持ってもらおうと、新年度を迎える前に行われています。友愛ビルサービスに入社 花田壮さん「秋田県内で職に就くという選択は、地元を愛し、思い、そして紡いでいく心と、秋田県の持続可能な発展の一端を担っていく覚悟の表れであります」「皆様のご指導、ご鞭撻のもと、一刻でも早く一人前の社員として会社に貢献できるように努めてまいります」ふるさと・秋田のため、社会人としての自覚を胸に。秋田酒類製造に入社 髙橋一冴さん「（秋田は）地域の人たちが話しやすい雰囲気で、とてもいい環境だと思ってます」「周りから頼られるような社会人になりたいです」イヤタカに入社 山形恋羽さん「社会人になるんだなって感じました」「地元に貢献できるのでうれしいです」秋田プライウッドに入社 髙橋涼太さん「僕の会社は木を扱っているんですけど、地球温暖化とかに貢献できたらいいなと思ってます」新たなステージへの一歩を踏み出した74人。それぞれの会社でさらに成長し、地元への恩返しを目指します。※午後6時15分のABS news every.でお伝えします