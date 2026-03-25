JGTO諸星裕会長、倉本昌弘副会長が再任 新選手会長の阿久津未来也は副会長、石川遼は理事
日本ゴルフツアー機構（JGTO）は25日、「第14回定時社員総会」および「臨時理事会」を実施。終了後に記者会見を行い、諸星裕会長が再任されたことを発表した。
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副会長は4名で再任の倉本昌弘のほか、今季選手会長を務める阿久津未来也、井上尚彦氏（一般社団法人日本高等学校・中学校ゴルフ連盟理事長）、武田京市氏（一般社団法人日本ゴルフトーナメント振興協会専務理事）が選任された。前選手会長の谷原秀人、石川遼、堀川未来夢の3名は理事を務める。2期目となる諸星・倉本体制。「ちょうど2年前、倉本副会長と話していたのは、この団体の財政基盤が非常に弱い。抜本的なことをやらないといけないと意見が一致していました。さまざまなことを試行錯誤してきました」。2025年の決算報告では約7000万円の黒字計上で、前年の約3000万円から倍増。内部留保は約4億7000万円になった。ただトーナメントの主催権がないなど、「大きくマネタイズできるものがない」と話しており、2期目は抜本的に変えたいなどと話した。25年は25試合が行われたが、今年は調整中の大会もあり、現状では22試合にとどまっている。また2月の定例理事会後に国内初戦の「東建ホームメイトカップ」（4月9〜12日）で昨年12月に亡くなった尾崎将司さん（享年78歳）の追悼セレモニーを検討しているとしたが、正式に実施が決定。大会初日の前日（8日）、プロアマ大会のスタート前に選手代表の18人が『33 JUMBO』と尾崎さんのオウンネームが入ったボールを打つ、追悼ショットなどを行う。【JGTO新理事】※任期は2026年3月25日〜2028年定時社員総会までの約2年間会長 諸星裕（ミネソタ州立大学特別功労教授）副会長 阿久津未来也 （プロゴルファー／ジャパンゴルフツアー選手会会長）副会長 井上尚彦（一般社団法人日本高等学校・中学校ゴルフ連盟理事長）副会長 倉本昌弘（プロゴルファー／前公益社団法人日本プロゴルフ協会会長）副会長 武田京市（一般社団法人日本ゴルフトーナメント振興協会専務理事）常務理事 根元修一（元公益社団法人日本プロゴルフ協会）理事 安中新祐（公益財団法人日本ゴルフ協会）理事 石川遼（プロゴルファー／ジャパンゴルフツアー選手会副会長）理事 井上幸彦（元警視総監）理事 川合敏久 （株式会社CBCテレビ中日クラウンズ・シニアアドバイザー）理事 國府宏匡（株式会社信和ゴルフメンテナンス代表取締役社長）理事 田蔵奈緒 （東洋学園大学教授）理事 田中泰二郎（公益社団法人日本プロゴルフ協会理事）理事 谷原秀人（プロゴルファー／ジャパンゴルフツアー選手会副会長）理事 大保一 （九州朝日放送株式会社東京支社長）理事 林祐樹 （森ビルゴルフリゾート株式会社常務取締役）理事 堀川未来夢（プロゴルファー／ジャパンゴルフツアー選手会副会長）●監事監事 平沼伸平（荒井公認会計事務所）監事 松坂章良 （税理士法人SANO）※敬称略相談役 中嶋常幸相談役 丸山茂樹顧問 小泉直
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