2月4日に第1子出産を報告したタレントの岡田結実さんが自身のインスタグラムを更新。赤ちゃんとの２ショット写真を初めて公開しました。



【写真を見る】【 岡田結実 】2月に出産した赤ちゃんとの2ショットを初公開「成長を感じながらちりつものミルク缶とオムツのお金に驚いてます」



岡田さんは赤ちゃんを抱いた写真を添えて「なんだかんだ初めての赤ちゃんとのツーショット投稿」と綴りました。





また初めての子育てについて「日々ミルクを飲む量が増えていくのに成長を感じながら ちりつものミルク缶とオムツのお金に驚いてます」と、成長の早さと、それに比例するミルク代やおむつ代に驚いた様子です。





そして「可愛い可愛いフェイラーさんからいただいたスタイと ジェラピケのお洋服 いちごから恐竜まで 我が家のお洋服は幅広く着させちゃう」と、子どものファッションへの夢を膨らませて締めくくりました。





この投稿を見た人たちからは「ママの顔になってるね〜」「母とは思えない可愛さ」「子供と過ごす「今」は、本当に一瞬です」「頑張って子育てしてね」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】