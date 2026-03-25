鍵山優真、5度目の世界選手権は「自分史上最高の演技を」五輪までのつらい期間を乗り越えて得たものと2人の仲間の存在

現在、チェコ・プラハで開幕中の世界フィギュアスケート選手権。

この大会に5度目の出場をするのが、ミラノ・コルティナ五輪団体・個人銀メダリストの鍵山優真（22）だ。

2022年に北京五輪で銀メダルを獲得してからこの4年間、「結構つらかった」と振り返る鍵山の今シーズン最後の大会。鍵山を支えた2人の仲間の存在と、世界選手権への意気込みを聞いた。

五輪は楽しみたい思いが強かった

「この4年間、結構つらかった分、このオリンピックは楽しみたいという思いが強かった。この4年間の経験が詰まった分楽しさがあった」

鍵山にとって、紆余（うよ）曲折な道のりだったこの4年間。

2022年の北京五輪の翌シーズンは、右足首を疲労骨折。思うような結果を残すことができなかった。

その2年後には、宇野昌磨さんが引退。引退後に鍵山と対談した際には「僕から見る実力も優真くんは日本のエース」と背中を押され、日本のエースの座を引き継ぎ、プレッシャーを背負いながら戦い続けた。

「自分らしさを出して、楽しんで過ごしたい」と挑んだ、4年に一度の大舞台では、はじける笑顔を見せる鍵山の姿があった。

4年前とは違うメダルの重み

ミラノ・コルティナ五輪団体のショートプログラムでは、パーフェクトな演技を披露。チームメートも全力で応援し、鼓舞し続けた。

「団体はマジで楽しかった。楽しいけど、自分のパフォーマンスのときにはさすがに緊張したかな。個人より緊張した。自分の出番が1回しかないってなったら、その1回でどれだけチームに貢献できるかを思いながらきていたから緊張した。個人では、フリーの悔しさが残るけど、メダルがすべてじゃないから、ここで滑ることができたことが感謝かな」

そして個人戦のフリー『トゥーランドット』では、この舞台にかける覚悟を演技で表現。

今シーズン初めて臨んだ4回転フリップは惜しくも転倒してしまったものの、自分を信じ抜いて2大会連続の銀メダルを獲得する。

「4年前とはまた違うメダルの重みを感じた。オリンピックでは持てる力、技術を全部出し切りたかった。フリップの調子が悪かろうと入れることへの気持ちは揺るぎなかった」

ただ、「想像以上に大変だった」という4年間も得たものがないわけではなかったと振り返る。

「大収穫。スケートをやっていなかったら、こんな経験できないし、つらいこともたのしいことも、やっていなきゃできなかったと思うのでいい経験です」

さらに、カロリーナ・コストナーさんをコーチとして迎えたことで、鍵山はスケートへの捉え方が変わったと話す。

「スケーティングや表現、今回のエキシビションで振り付けもしていただいて、いろいろな可能性を感じて“スケートって楽しいな”と思いました。技術に限らず試合の時とかも、最近まで現役をやっていたからこそ大変なことの乗り越え方も分かっていると思うので、ここ数年間の自分の気持ち的なことを知っているからこそ、いい言葉をくださった」

自身を強くしてくれた2人の存在

そして、幼い頃から互いに高め合ってきたのが同年代の佐藤駿（22）と三浦佳生（20）、2人の存在も大きかった。

佐藤は一番勝ちたい選手に鍵山を挙げている。「誰かに勝ちたい」とあまり思わないという鍵山も「唯一、勝ちたいと思うのが佐藤選手」と名前を挙げた。

「ずっと一緒に勝ったり負けたりを繰り返してきたからこそ、今でも勝ちたいと強く思える、いいライバル、いい仲間だと思っている。三浦選手も含めて2人がいなかったらここまで来られていなかったし、1人じゃ強くなれなかったと思うので、2人には心から感謝しています。これからも切磋琢磨していくと思うので、関係性はずっと変わらず、いい関係を築けたら」

「3人でオリンピックに出られたことがすごくうれしく思っている。ノービス、ジュニアの頃から切磋琢磨して過ごしてきた。みんな自分の力で五輪の出場権を獲得して、感極まるような感情はたくさんあるし、中でも佐藤選手と表彰台にのぼれたことは、自分のメダル以上に喜びがあふれ出た。



ここまで大変な道のりを知っているし、見てきたので、このシーズン非常にいいパフォーマンスを続けてオリンピックでも最高の形で締めくくれたと思うので、本当に素晴らしいと思っています」

さらに、鍵山、佐藤、三浦でミラノ・コルティナ五輪を振り返った際、三浦から「ステップアップとしてどんな感じで過ごしたいか」と今後のプランを聞かれた鍵山はこう答えた。

「スケーターとしていろいろな可能性だったり、挑戦とかできるようにしたい。新しい、いろんな自分を見つける旅になるかな」

「可能性としては無限大にある。技術に限らず、表現だったり、やりたいことがまだまだある。1日1日、自分に何ができるかを探しながら生きていきたい」

自分史上最高の演技を

イタリアから帰国して1週間、シーズン最終戦の世界フィギュアに向けて、鍵山は練習を再開していた。

そこですでに始まっていたのは「自分探しの旅」。

ショート、フリーと何度も何度も曲をかけて練習を繰り返していた。

世界選手権へのモチベーションも落ちることなく「どんな演技をしたいか考える時間があったので、今はまっすぐ世界選手権に向けていい練習が詰めている」と語る鍵山。

「オリンピックの経験があったからこそ、世界選手権でもっといい演技がしたい。なによりシーズン最後のパフォーマンスになるので、自分が満足できるような演技がしたい。ショートもフリーもしっかりそろえて、自分史上最高の演技をするのが一番の目標です」

男子はほかに、ミラノ・コルティナ五輪では8位だった“4回転の神”ことイリア・マリニンや2024年銅メダリストのフランス代表アダム・シャオ・イムファなどが出場する。