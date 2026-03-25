アメリカ・ワシントン中心部にある桜、取材したのは、ワシントン支局の石井嘉人カメラマン。石井カメラマンに桜を撮るコツを聞いたところ、あえて逆光で、花びらをすかして撮ってみるのもありなんだそうです。満開の桜の映像、ご覧ください！

ワシントン支局 石井嘉人カメラマン

「ワシントンでは、春の訪れを告げる桜がいよいよ満開となりました。この美しい光景を見ようと、多くの方が訪れています」

世界的な桜の名所として知られるワシントン中心部。ホワイトハウスにほど近いポトマック川沿いには、シーズン中、毎年150万人を超える人が訪れるといいます。

訪れた人

「すごく綺麗で最高です」

「大好きです。とても美しい。春の訪れを感じられて素敵です」

この場所には、ソメイヨシノなど3000本以上の桜が植えられています。1912年に日本が贈った苗木がその始まりで、“日米友好のシンボル”となっています。

先週、高市総理がホワイトハウスを訪問した時にも、桜は重要な役割を果たしました。今年はアメリカ建国250年で、日本はお祝いとして、新たに250本の桜を寄贈しました。

アメリカ トランプ大統領

「光栄なことに、偉大な日本の皆さんから新たに250本の桜が贈られた。大きくて美しい木だ」

今回、私たちは特別な許可を得て、日本がプレゼントした木を見せてもらいました。

ワシントン支局 石井嘉人カメラマン

「この辺りの桜ですが、咲き始めていますね」

実は、日本から運ばれた桜はおよそ2年の隔離期間を経て植えられます。害虫などの影響はすぐには表面化しないため、時間をかけて、徹底的な検疫作業が行われるのです。

米・植物資源隔離検疫センター ジョセフ・フォスター博士

「どの木も元気に育っています。次世代の人たちも、これまでと変わらず、桜を大切にしてほしいと願っています」

アメリカの人たちに愛されるワシントンの桜。日米の友好関係とともに、これからも多くの人たちの笑顔を見守っていきます。