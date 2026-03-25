集中審議で説明　高市首相「戦争」を「戦闘」に修正　推しの「X JAPAN」で歓迎受け訪米の成功をアピール

25日の国会のテーマは、先週行われた日米首脳会談。

イラン情勢を巡る質問への答弁で、高市首相からは「戦争ですが、これを平和に持っていけるのも、またこれを改善できるのもトランプ大統領の気持ちにもかかっている」との発言が飛び出しました。

イラン情勢について、高市首相が初めて「戦争」と表現。

この発言を野党が追及しました。

立憲民主党の田島議員から「『戦争』というのが日本政府の評価と理解していいか。国際法上の要件が異なるためうかがいたい」との質問に、高市首相を含め誰も答弁できず。

審議が一時ストップする事態となりました。

そして、野党から改めて問われた高市首相は「停戦という言葉も使いましたので、『戦闘』ということであるかと思います」と答弁しました。

さらに野党が「戦争と認定した場合、国際人道法との適用変わってくるので、ぜひとも私は知りたい」と追及すると、高市首相は発言を「先ほどの『戦争』という言葉については、（自民の）山田委員の方から確か『戦争』という表現で質問があったかと思います。『戦闘』と言い換えさせてください」と修正しました。

一方、イラン情勢が緊迫化する中で開かれた日米首脳会談についての内幕も明かされました。

高市首相は「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思っています」との発言について、「当日渡米する飛行機の中で徹夜で考えた。冒頭何を申し上げるかということ懸命に考えた。国際社会の平和と繁栄に向けて、米国がリーダーシップを発揮することについて、これまでもこれを支持してきている。それを改めてトランプ大統領にお伝えした」と述べました。

そして今、話題となっている写真が、アメリカ側が公開した夕食会でのひと幕です。

高市首相はなぜノリノリで踊っているのか。

その訳は、フジテレビの番組で熱唱するほど大好きな高市首相の推し曲「X JAPAN」の「Rusty Nail」。

トランプ大統領が選んだというこの曲を、アメリカ軍の音楽隊が演奏し、歓迎を受けていたのです。

「Rusty Nail」に合わせて、10年前と同じように踊っていました。

両首脳の雰囲気について、同席していた茂木外相が「非常に打ち解けた中でといいますか、両首脳の信頼関係が本当にそばにいてうかがえるような中での会談」と明かしました。

日米首脳会談を乗り切った高市首相。

年度末を控える中、国会では正念場が続きます。