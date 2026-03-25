２５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比９９７円２２銭（２・１７％）高の４万６９６７円３８銭だった。

２日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、９割近くにあたる２９５銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、１４９７円３４銭（２・８７％）高の５万３７４９円６２銭だった。日経平均への影響度が大きい半導体関連株などが値上がりしたことで、読売３３３と比べ上昇幅が大きかった。

トランプ米政権がイラン側との１か月の停戦を検討していると伝わり、原油価格が急落した。東京市場では中東情勢を巡る緊張緩和への期待が高まり、半導体関連や人工知能（ＡＩ）関連株を中心に東証プライム銘柄の９割超が上昇した。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、２３日に著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる米投資会社バークシャー・ハザウェイから出資を受けることが発表された東京海上ホールディングスの１４・５８％が最大だった。古河電気工業（１１・２３％）、イビデン（８・２１％）と続いた。

下落率は日本オラクル（４・３７％）、カプコン（２・８９％）、岩谷産業（２・６３％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は９１・３２ポイント（２・５７％）高い３６５０・９９。