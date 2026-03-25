フォート・ブラッグ基地に駐屯する第82空挺師団の陸軍空挺兵が首都ワシントンで再入隊式を行う様子＝2025年6月12日/Kevin Carter/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領がイランとの協議に楽観的な見通しを示す一方で、米陸軍第82空挺（くうてい）師団の兵士約1000人が近く中東へ派遣されるとみられている。

ノースカロライナ州の基地を本拠地とする第82師団は世界中どこへでも18時間以内に展開できる米陸軍唯一の師団で、「即応部隊（IRF）」の能力を維持している。

この能力が試されたのは2021年。米政府がアフガニスタンでの活動を打ち切る中、第82師団の部隊がカブールのハミド・カルザイ国際空港に派遣され、避難支援に当たった。

第82師団は約4000人規模の戦闘チーム3個、攻撃ヘリや輸送ヘリを擁する航空旅団、砲兵部隊、兵站（へいたん）旅団、司令部大隊で構成されている。

第1次世界大戦中に第82歩兵師団が編成され戦闘に参加したが、これは戦争終結後に解体された。

その後、米軍は第2次世界大戦の開戦後まもなく師団を復活させ、42年8月に陸軍初の空挺師団が誕生。44年のノルマンディー上陸作戦をはじめとする第2次大戦の重要作戦で戦った。

第2次大戦後はベトナムやグレナダ、パナマ、イラク、アフガニスタンでの戦闘に従事したほか、中東各地で過激派組織イラク・シリア・イスラム国（ISIS）に対する作戦に投入された。