【2025年3月上旬】20代に人気の「LINEマンガ」ランキングベスト10 - シーズン2が開始したファンタジー作品がランクイン!
マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年3月2日〜15日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編第2位『帰還した初代ヒーラーが最強すぎる』(IwantIt(原作)・jd(脚色)・Kang Hari(作画)/LINEマンガ)
○20代男性編
1位は『星剣のソードマスター』、第2位は『帰還した初代ヒーラーが最強すぎる』、第3位は『神血の救世主〜0.00000001%を引き当て最強へ〜』がランクイン。
○20代女性編
1位は『オークの樹の下』、第2位は『枯れた花に涙を』、第3位は『幼馴染コンプレックス』がランクイン。
○Pick Up!
『星剣のソードマスター』(juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作)/LINEマンガ)
今回のピックアップは『星剣のソードマスター』(juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作)/LINEマンガ)。3月よりシーズン2を開始した同作が20代男性編1位にランクインしました。
騎士に憧れるスラム街出身の不良少年ブラッドは、黒い雷に打たれる事故をきっかけに、剣を握ると誰かの声が聞こえ始めるように。ある日突然現れた「青い月光の騎士」により、ブラッドの世界は壊され、人生が180度変わり始める……。
シーズン2の開始に合わせて、新しく読み始めた人も多いようですが、再度読み返す人から熱いコメントも多数寄せられています。
「ストーリー・作画ともにLINEマンガでもトップクラスだと思う! 主人公以外も魅力あるキャラ多いし、特にモノローグが毎回かっこよすぎる!! 本当におすすめの作品です」
「この漫画めちゃくちゃおもろいんで、挫折せず読み続けて下さい!! ぜっったい後悔しません!」
「改めて1話から読み返しに来たんだけど、今見ると最初のシーンからあの逃げた後の様子はこんな感じだったんだって分かってまじで震える。全ての話がつながってて、すごい漫画に出会ってしまった。」
美麗な作画と読み応えのあるストーリーのファンタジー作品、『星剣のソードマスター』はLINEマンガにて現在103話まで公開されています。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。
20代男性編第2位『帰還した初代ヒーラーが最強すぎる』(IwantIt(原作)・jd(脚色)・Kang Hari(作画)/LINEマンガ)
1位は『星剣のソードマスター』、第2位は『帰還した初代ヒーラーが最強すぎる』、第3位は『神血の救世主〜0.00000001%を引き当て最強へ〜』がランクイン。
○20代女性編
1位は『オークの樹の下』、第2位は『枯れた花に涙を』、第3位は『幼馴染コンプレックス』がランクイン。
○Pick Up!
『星剣のソードマスター』(juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作)/LINEマンガ)
今回のピックアップは『星剣のソードマスター』(juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作)/LINEマンガ)。3月よりシーズン2を開始した同作が20代男性編1位にランクインしました。
騎士に憧れるスラム街出身の不良少年ブラッドは、黒い雷に打たれる事故をきっかけに、剣を握ると誰かの声が聞こえ始めるように。ある日突然現れた「青い月光の騎士」により、ブラッドの世界は壊され、人生が180度変わり始める……。
シーズン2の開始に合わせて、新しく読み始めた人も多いようですが、再度読み返す人から熱いコメントも多数寄せられています。
「ストーリー・作画ともにLINEマンガでもトップクラスだと思う! 主人公以外も魅力あるキャラ多いし、特にモノローグが毎回かっこよすぎる!! 本当におすすめの作品です」
「この漫画めちゃくちゃおもろいんで、挫折せず読み続けて下さい!! ぜっったい後悔しません!」
「改めて1話から読み返しに来たんだけど、今見ると最初のシーンからあの逃げた後の様子はこんな感じだったんだって分かってまじで震える。全ての話がつながってて、すごい漫画に出会ってしまった。」
美麗な作画と読み応えのあるストーリーのファンタジー作品、『星剣のソードマスター』はLINEマンガにて現在103話まで公開されています。
他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。