

岡山市民スポーツ栄誉賞／木村葵来 選手 岡山市役所(岡山・北区大供)

ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード・男子ビッグエアで金メダルを獲得した岡山市出身の木村葵来選手に、「岡山市民スポーツ栄誉賞」が贈られました。

25日朝、岡山市役所を訪れた木村選手は、市民や職員らから大きな拍手で出迎えられました。

岡山市は県出身者として初めて冬のオリンピックの金メダルを獲得した木村選手の功績を称え、岡山市人見絹枝スポーツ顕彰の「岡山市民スポーツ栄誉賞」を贈りました。栄誉賞はゴルフの渋野日向子選手や体操の岡慎之助選手に次いで、木村選手で6人目です。

帰国から約1カ月。金メダリストとして母校訪問などあわただしい日々を過ごす木村選手ですが……。

（岡山市民スポーツ栄誉賞／木村葵来 選手）

「メダルは大事に保管しているけど、金メダルを取った実感が湧かない状態ではある。（Q.実感は？）湧かないと思いますね。やっぱり僕自身普段からのほほんと何も考えず生活しているので」

木村選手は休学していた大学に4月から復学するということです。見据える先は4年後、フランス・アルプスオリンピックです。

（岡山市民スポーツ栄誉賞／木村葵来 選手）

「自分でも納得いっていない大会でもあったので。2競技で金メダルを取ることを目標に、新しい技にも挑戦していったり4年後のオリンピックに挑戦していこうと思う」