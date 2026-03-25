ロンドン序盤、一転してドル売りの動き 中東情勢の緩和を期待＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、一転してドルが売られている。ドル円は159.20付近まで高値を伸ばしたあと、一気に158.70台まで反落した。ユーロドルは1.16台を回復、ポンドドルは1.34台を回復している。



AP通信が「イランは米国による１５項目の停戦提案を受け取った」と報じたことにドル売り反応が広がった。「米の計画、制裁緩和や核開発の後退に触れる」「米の計画にはホルムズ海峡のアクセスやミサイル制限も含まれる」としている。中東情勢の緩和期待の動きで、欧州株は上昇して取引を開始。米10年債利回りは4.35％台から4.32％台へと低下した。



USD/JPY 158.81 EUR/USD 1.1613 GBP/USD 1.3419

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