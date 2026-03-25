Crusher 540

Skullcandy Japanは、音に合わせて振動する独自技術Crusher Bassを搭載したヘッドフォン「Crusher 540」を、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で先行販売を開始した。初回5日間限定で30％ OFFの23,660円のプランや、11％ OFFとなる30,082円のプランなどを用意している。一般販売予定価格は33,800円。

音に合わせて振動する独自技術Crusher Bassにより、「音楽を“身体で感じる”新しいリスニング体験を実現する」とするCrusherシリーズの新製品。調整可能なベースにより、自分好みの没入感にカスタマイズできる。

Bluetooth 5.2準拠。連続再生時間は最大約40時間。10分の充電で約4時間再生が可能な急速充電にも対応する。

イヤパッドには、通気性に優れたファブリック素材を採用し、長時間でも快適な装着感を維持。汗や水に強いナノコーティングを施し、日常からアクティブなシーンまで幅広く対応する。ヘッドバンドには、汚れをさっと拭き取れるPUレザー素材を採用している。

Skullcandyアプリと連携することで、聴力テストをもとに最適化された「Personal Sound by Mimi」が利用できる。「ユーザー一人ひとりの聴こえ方に合わせて、理想的なサウンドを実現」するとしている。好みに応じて音楽モード、ポッドキャストモード、映画モードのEQプリセットを選択することもできる。

忘れ物防止アプリ「Tile」に対応。ヘッドフォンを紛失した際に接続が切れたおおよその場所を追跡できるほか、ヘッドフォンからアラーム音を出して探すことも可能。

40mm径ドライバーを搭載。インピーダンスは32Ω。周波数特性は20Hz～20kHz。音圧レベルは97.5dB±2.5dB。重量は308g。3.5mmオーディオケーブル、USB-C充電ケーブル、トラベルバッグなどが付属する。