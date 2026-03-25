「相談してもいいですか？」優しい課長の奥さまは社内の有名人…私の次なる一手は【夫を狙う相談女 第1話】
【深山乙葉 Side Story】
私は深山乙葉。ある日、課長に同じ課内の人のことで相談を持ち掛けました。それは、業務時間外に自分にだけ連絡が来ることだったのですが、すぐに課長は動いてくれることに…。
課長はとっても優しくて頼りになる上司。だけど課長には社内でも有名な奥さまがいて…。
夫が課長、妻が部長と格差のある夫婦。だけど課長は奥さまのこと、ちゃんと尊敬しているよう…。
だったら私が次に打てる一手は…。
脚本:みゆき、イラスト:のばら
(ウーマンエキサイト編集部)
私は深山乙葉。ある日、課長に同じ課内の人のことで相談を持ち掛けました。それは、業務時間外に自分にだけ連絡が来ることだったのですが、すぐに課長は動いてくれることに…。
課長はとっても優しくて頼りになる上司。だけど課長には社内でも有名な奥さまがいて…。
夫が課長、妻が部長と格差のある夫婦。だけど課長は奥さまのこと、ちゃんと尊敬しているよう…。
だったら私が次に打てる一手は…。
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:みゆき、イラスト:のばら
(ウーマンエキサイト編集部)