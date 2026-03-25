新しい学校のリーダーズ・KANON （写真はインスタグラム @kanon_leaders より）

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　4人組ダンス＆ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズのKANON（24）が25日、自身のインスタグラムを更新。“雰囲気ガラリ”な自撮りショットを公開した。

【写真】「美人すぎやろ」ふんわり巻き髪スタイルを披露したKANON

　「ヘアメイクさんが髪を巻いてくれた」とつづり、写真をアップ。おなじみのセーラー服を脱ぎ、トレードマークの黒髪ロングのストレートヘアをゆるく巻いた、かわいらしいウェーブのヘアスタイルを披露した。

　この姿にファンからは、「あらっ!!!」「まってかわいすぎ」「毛量マシマシになってさらにかわいい」「めちゃきれい」「いや美人すぎやろ」「こういうオフショ久しぶりで嬉しい」などの反響が寄せられている。