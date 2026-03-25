水曜日は低気圧や前線、湿った空気の影響で西日本から東日本で広く雨が降っています。木曜日も関東や東北で雨が降り、昼間も空気がひんやりしそうです。西日本は最高気温が20℃以上となる所もあり、暖かくなるでしょう。

【画像で見る】この先の降水の予想シミュレーション

西から青空戻る

木曜日は西から天気が回復し、九州は朝から青空が戻るでしょう。中国、四国も日中は晴れ間が戻ってきそうです。北海道も引き続き晴れて、日差しが暖かくなる見込みです。

関東や東北は雨

一方で、近畿から東北は雲が広がりやすく、近畿は明け方にかけて、東海や北陸は午前中まで一部で雨雲のかかる所がありそうです。関東は木曜日の昼過ぎにかけて雨が降りやすいでしょう。夕方以降はやんでくる所がありますが、夜にかけても一部、雨の降る所がある見込みです。東北は朝から雨雲が広がり、夜にかけて雨が降りやすいでしょう。

関東や東北は昼間もひんやり

晴れる九州や中国、四国は最高気温が20℃前後まで上がり、日中は上着がなくても過ごせる暖かさになりそうです。北海道も平年より気温が高く、10℃前後まで上がる所が多いでしょう。日中も雨が降る関東や東北はあまり気温が上がらず、関東は最高気温が13℃前後になりそうです。昼間も空気がひんやりするでしょう。

【木曜日の予想最高気温】

札幌 ：11℃ 釧路： 7℃

青森 ：14℃ 盛岡：10℃

仙台 ：11℃ 新潟：14℃

長野 ：15℃ 金沢：14℃

名古屋：18℃ 東京：13℃

大阪 ：17℃ 岡山：18℃

広島 ：21℃ 松江：16℃

高知 ：21℃ 福岡：19℃

鹿児島：22℃ 那覇：23℃

週末は気温高め

金曜日も東北は雲が広がりやすいですが、関東は日差しが戻る見込みです。土曜日も雲が広がりやすい所がありますが、日曜日は晴れ間の出る所が多く、さくらが咲き進んでいる地域ではお花見が楽しめそうです。気温は全国的に平年より高い日が続く見込みです。