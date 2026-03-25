【しまむら最新チラシ】110円から買える日替わり特価も！たちまちコーデが旬顔になる春のトレンドアイテムが続々登場《3月29日まで》

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。

売り出し期間は、2026年3月25日から29日まで。今週は春のトレンドアイテムやデイリーユースにも適したスポーツウェアが豊富です。

"快適さ"も"トレンド"も両得の春のトレンドアイテム

取り入れるだけで旬のムードをまとえる春服が勢揃いです。

動きやすさも体型カバーも両立する「デニムワイドパンツ」（2420円）は、今季も引き続きトレンド継続中。2500円以下でゲットできるのはありがたいですね。まずはボトムスでトレンドを押さえてから、合わせるアイテム探しをするのも◎。

その他、「カーディガン各種」(1089〜1419円)、「デニムベスト」（1639円）、「ブルゾン」(2420円)、「テーラードジャケット」(2189円)など、春のおでかけコーデに活躍するアイテムも多数ラインアップされています。

春はおしゃれ迷子になりがち...という人には、「ビスチェ+デニムシャツセット」(2189円)や「キャミソール+パンツセット各種」（2420円）などのお得なセットもおすすめです。

日替わりのお得商品は110円から

春をアクティブにするスポーティなアイテムもお得

お値打ち価格で購入できる日替わりアイテムは要チェックです。

【3月25日】「デニムシャツ」、「スニーカー」、「シャツ」、大きいサイズの「パンツ各種」...各770円

【3月26日】「Tシャツ各種」、7足組の「ソックス各種」、同柄2枚組の「フェイスタオル各種」、メンズ3足組「ソックス各種」...各330円

【3月27日】2個パックの「綿棒」、200枚入り「ペーパータオル」、12個入りの「ポケットティッシュ」...各110円「アクセサリー各種」、5足組のキッズ向け「ソックス各種」、「スパッツ各種」...各220円

また、スポーティなアイテムも豊富な品揃えで登場しています。

「プルオーバー各種」、「パンツ各種」、「カップ付インナー各種」などが各550円、さらに「レギンスパンツ」、「ジップパーカ」、「ルームウェア各種」は各990円で販売しています。

春の特別価格になっている商品は、他にも数多くあります。すべて数量限定なので、気になる人はお早めに。

ぽっちゃりさん向けアイテムも♡

ぽっちゃりさん向けのアイテムにも注目です。

「ブラウス」(2189円)、「ワイドパンツ」（2189円）、「ニットプルオーバー」(2189円)、「スカート各種」(1089円)や、「Tシャツ」（1199円）、「プルオーバー」(1639円)など、きれいめ派にもカジュアル派にも嬉しいラインアップ。

気になるアイテムは無くなる前に早めゲットして、春のお出かけコーデを楽しんでくださいね。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部