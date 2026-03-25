コロナ禍の県の旅行支援制度をめぐり、助成金をだまし取ったとして詐欺などの罪に問われている女の裁判です。



秋田地方裁判所は女に懲役2年8か月の実刑判決を言い渡しました。



判決を言い渡されたのは、鹿角市で営業していた宿泊施設「五の宮のゆ」の運営会社東日本観光の元従業員、根本智恵被告57歳です。



起訴状などによりますと、根本被告は当時社長だった女ら2人と共謀し、うその申請をして、コロナ禍の県や市の旅行支援制度の助成金あわせて1,300万円余りをだまし取った詐欺の罪に問われています。





また、本来客に配布する紙のクーポン約13万円分を自身の買い物で使ったほか、電子クーポンを不正に申請し18万円相当をだまし取った罪にも問われています。判決公判で秋田地裁の岡田龍太郎裁判官は「経理の立場から手口を提案して1,300万円以上の損害を生じさせている」と指摘しました。その上で、「県のクーポンの横領は自分のためで刑事責任は重い」などとして、根本被告に懲役2年8か月の実刑判決を言い渡しました。法廷で根本被告は、「自分が生きている限り償っていきたい」と述べました。弁護側は控訴するかどうか「検討して決める」と話しています。※午後6時15分のABS news every.でお伝えします