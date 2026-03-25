県内の最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットルあたり181円10銭で、史上最高値となった前の週から10円近く下がりました。



政府が石油元売り各社へ補助金の支給を再開したためで、来週も価格は下がる見通しです。



23日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり181円10銭で、史上最高値となった前の週から9円70銭下がりました。





8週ぶりの値下がりです。こちらは先月以降の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格の推移です。じわじわと上昇していた価格は中東情勢の悪化を受け、一気に190円を超えました。しかし先週、政府が石油元売り各社へ補助金の支給を再開したため、急激な価格高騰は一時的なものとなりました。それでも180円台は暫定税率が廃止される前の1年前と同水準です。価格を調査する石油情報センターは「補助金の効果で来週もガソリン価格は下がり、政府が目指す170円台が見えてくる」と見込んでいます。また灯油の宅配価格は、こちらも史上最高値となった先週から85円値下がりして、18リットル2,767円でした。※午後6時15分のABS news every.でお伝えします