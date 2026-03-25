ABEMAの開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』のグランドフィナーレ企画として、音楽特番「最強バズりソング歌謡祭」の放送が決定した。

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「30時間限界突破フェス」は、4月11日午後3時から12日夜10時にかけて30時間ノンストップで生放送される特別番組。「最強バズりソング歌謡祭」はその締めくくりとして開催される企画で、SNSやストリーミングで話題となったヒットソングや次世代アーティストによるパフォーマンスが披露される。

今回、第一弾出演アーティストとして、FRUITS ZIPPER、Juice=Juice、ねぐせ。、VIBYの4組が発表された。

FRUITS ZIPPERは「わたしの一番かわいいところ」がTikTokを中心にSNS総再生回数30億回を突破し、2025年には紅白初出場を果たしたアイドルグループ。

Juice=Juiceは代表曲「『ひとりで生きられそう』って それってねえ、褒めているの」のミュージックビデオ再生回数が1000万回を突破、最新曲「盛れ！ミ・アモーレ」もSNS総再生回数約4億5000万回を記録している。

ねぐせ。はTikTok総再生数12億回超の「織姫とBABY」をはじめ、Z世代を中心にヒットを記録し続けている名古屋発の4ピースバンドで、今年6月には横浜アリーナでのワンマンライブも控えている。

さらに、全員10代の日本人5人組ボーイズグループ・VIBYの出演も決定。VIBYは、BTSやTOMORROW X TOGETHERなど多くのグローバルスターの新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏がプロデュースする第一弾アーティスト。本番組ではデビュー曲をメディア初披露する予定となっている。

出演アーティストの発表にあわせて、番組の観覧募集も開始。応募方法や詳細は特設ページで確認してほしい。

なお、『30時間限界突破フェス』ではABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。人気オリジナル番組の特別版を含む多数の企画を放送予定で、番組ラインナップは今後追加発表される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）