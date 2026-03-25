乳酸菌配合でリニューアル！ ロングセラー“夏の風物詩グミ”が春夏限定販売

カバヤ食品は3月24日、親子で一緒に季節感を楽しめるグミ「かき氷グミ」「すいかグミ」を、春夏期限定で全国発売します。

■親が子どもに選びたくなるグミにリニューアル！

「かき氷グミ」「すいかグミ」は、夏の風物詩である「かき氷」と「すいか」を2層のグミで表現した、根強い人気を誇る同社のロングセラー製品。

「お店で見ると、そろそろ夏か……と思い始める」「『かき氷グミ』と『すいかグミ』を食べて夏を感じている」といった声が毎年多数寄せられており、夏らしいパッケージと、再現性にこだわったグミの見た目・食感から、夏の訪れを感じられるグミとして支持されています。

また、春から夏本番にかけてのおやつシーンや家族のおでかけ時間で選ばれるグミになることを目指し、従来のミニチュア感や夏らしいパッケージはそのままに、本年は、健やかな毎日をサポートできるように乳酸菌を配合し、親が子どもに選びたくなるグミにリニューアルしました。

同社は「本製品を通じて、夏の到来を感じるひとときや親子の会話が生まれる時間の創出に貢献するとともに、夏の定番グミとしての存在感をさらに高め、世代を超えて愛される製品としての定着を図ります」とコメントしています。

■＜「かき氷グミ」「すいかグミ」について＞

◇1．製品特長

◎「かき氷グミ」

●かき氷の見た目と食感をグミで再現した、季節感あふれる楽しいグミ。今年で発売33年目。

●フレーバーは「ソーダ」･「レモン」･「いちご」の3種アソート。

●「ガリガリ食感」の「ソーダ」「レモン」と、「シャリシャリ食感」の「いちご」、2種類の食感をザラメの大きさで再現。乳酸菌配合。

◎「すいかグミ」

●夏の象徴的なすいかの果肉と皮をかわいらしく再現したグミ。今年で発売22年目。

●程よい甘みと酸味が感じられる「すいか」フレーバーに、すいかとの相性が良い「塩」が味を引き締め、飽きの来ない味わい。乳酸菌配合。

◇2．製品概要

製品名：

・かき氷グミ

・すいかグミ

種類別名称：グミキャンディ

内容量：

・かき氷グミ 55g

・すいかグミ 50g

価格：オープン

発売日：2026年3月24日

発売エリア：全国のスーパーマーケット・ドラッグストア等

（エボル）