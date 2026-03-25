毎日持ち歩きたい。光の反射でキラキラ輝くストロー付きのタンブラー2種を順次発売

ハックは4月より、「フローズンオーロラタンブラー」と「ストロータンブラーアクアジュエル」を順次発売します。

■オーロラやジュエリーのような輝きでドリンクタイムを演出

両商品は、光の反射による輝きでドリンクタイムを演出するタンブラーです。機能性にもこだわり、結露が出にくい2重構造を取り入れているほかストローも付いています。

「フローズンオーロラタンブラー（ブルー／パープル）」は、光の反射でキラキラ輝くオーロラカラーによる冷たい飲み物専用のタンブラーです。容量450mlでたっぷり飲めるほか、クリアなドーム蓋でフルーツやクリームのトッピングも楽しめます。

「ストロータンブラーアクアジュエル（ブルー／パープル）」は、光に反射することでジュエリーのようにきらめくタンブラーです。冷たい飲み物専用で、容量は500mlとなっています。

■商品概要

商品名：フローズンオーロラタンブラー（ブルー／パープル）

価格：オープン価格 ＜小売参考価格＞1,480円

発売日：4月

商品名：ストロータンブラーアクアジュエル（ブルー／パープル）

価格：オープン価格 ＜小売参考価格＞1,480円

発売日：5月

（フォルサ）