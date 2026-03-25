BTS光化門公演で「ガソリン投げ込んでやる」50代男がネット脅迫で送検　虚しい言い訳「関心受けたくて」

ソウルの光化門広場で開催されたBTSのカムバック公演に際して、ネット上で脅迫文を投稿した50代の男が拘束送致された。

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3月25日、警察によると、ソウル道峰（トボン）警察署は公衆脅迫の疑いがある50代の男を拘束送致した。

男は今月19日、SNS上で公開された「BTS光化門公演の交通規制情報」という投稿に対し、「ペットボトルにガソリンを入れて投げ込んでやる」といった脅迫的なコメントを書き込んだ疑いをもたれている。

警察は112番通報（日本の110番通報に相当）を受けてから約5時間後に男を緊急逮捕した。男は「ただ関心を引くための意図」とし、「実際に実行する意思はなかった」と主張しているという。

警察は事案の重大性を考慮して拘束令状を申請し、裁判所から令状の発付を受けて捜査を行った後、事件を検察に送致した。

BTS（写真提供＝OSEN）

現在、ソウル警察庁では「公衆・主要人物への脅迫等対応タスクフォース」を運用しており、無寛容原則のもとで捜査を進めると同時に、公衆脅迫事件全般にわたって損害賠償請求などの民事上の責任も追及している。同日時点で、11件の公衆脅迫事件に対する損害賠償請求の手続きが進行中であることがわかっている。

（記事提供＝時事ジャーナル）