&TEAM（エンティーム）の公式SNSが更新。K（ケイ）とTAKI（タキ）の“美ビジュアル”とキュートな魅力が際立つダンスチャレンジ動画が公開された。

【動画】 &TEAM KとTAKIが美ビジュで踊るキュートさ全開ダンス／&TEAMメンバーからのエール／ほのぼの！過去の“ケイタキ”動画（3本）

■“親子”ケミ、&TEAM KとTAKIのかわらしさに“悶絶”

ふたりが踊るのは、IZ*ONEの元メンバーで現在ソロで活躍するYENA（イェナ）の「Catch Catch （Sped Up）」。数々のK-POPアイドルがダンスチャレンジを披露している話題曲だ。

動画は、顎下に握った両手を添えた“ぶりっこ”ポーズで登場するシーンからスタート。サラストの茶髪×黒TシャツのKと、アップバングの金髪×黒ジャージのTAKI。薄いブルーグレーのカラコンが、ふたりの幻想的な美しさをさらに引き立てている。

キャッチーなエレクトロポップサウンドに合わせ、猫のように手を動かしたり、肩を左右に揺らしたりと、キュートな振り付けを息ぴったりに披露。Kがはにかんだ笑顔を見せる一方、TAKIは合間にウィンクを飛ばす余裕も。ラストには、目をぱっちり見開いてカメラに向かって頷く愛らしい姿も収められている。

踊り終えると、急に恥ずかしさが込み上げたのか、KがTAKIの肩を軽く押し、TAKIが楽しげに笑い声を上げるシーンで終了。ふたりの飾らない仲の良さが伝わるダンス動画になっている。

SNSでは、「致死量の可愛さ浴びた」「可愛さに悶絶」「2人とも美しすぎるビジュ」「ケイタキ親子でしか得られない幸福感」「ケイタキがケイタキしてて尊い」「Kくんおめめきゅるきゅるで可愛い」「TAKIくんKくんにかわいいチャレンジさせてくれてありがとう」「最後の3秒に幸せが詰まってる」「タキくんの嬉しそうな笑い声かわいい！」など、熱気溢れる反応が寄せられている。

■&TEAMメンバーからのエール

さらに、&TEAM全員が登場する動画も公開。VTuberユニット・ReGLOSS（リグロス）の轟はじめの配信音声をもとに、音楽クリエイター・おだまよが制作した「頑張りたいソング」をBGMに、メンバー9人が3人ずつに分かれてエールを送る内容となっている。

■ほのぼの感溢れるK＆TAKIの“ケイタキ”動画