「日経225ミニ」手口情報（25日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限1万2203枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月25日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2203枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12203( 11203)
バークレイズ証券 6049( 6049)
SBI証券 12198( 3814)
ソシエテジェネラル証券 4181( 3181)
楽天証券 5353( 2381)
松井証券 794( 794)
フィリップ証券 551( 551)
マネックス証券 313( 313)
ドイツ証券 248( 248)
三菱UFJeスマート 648( 214)
インタラクティブ証券 109( 109)
日産証券 85( 85)
JPモルガン証券 2029( 29)
岩井コスモ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 366( 366)
ソシエテジェネラル証券 137( 137)
フィリップ証券 79( 79)
SBI証券 135( 53)
ドイツ証券 51( 51)
マネックス証券 46( 46)
楽天証券 56( 32)
三菱UFJeスマート 37( 29)
松井証券 8( 8)
インタラクティブ証券 8( 8)
日産証券 1( 1)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 289705( 289705)
ソシエテジェネラル証券 119726( 119726)
バークレイズ証券 75905( 75905)
SBI証券 137447( 56031)
楽天証券 91367( 49515)
松井証券 38877( 38877)
ビーオブエー証券 14591( 14591)
三菱UFJeスマート 18266( 12182)
日産証券 9493( 9493)
マネックス証券 7958( 7958)
サスケハナ・ホンコン 7478( 7478)
JPモルガン証券 6288( 6288)
モルガンMUFG証券 4692( 4674)
フィリップ証券 3728( 3728)
ゴールドマン証券 2735( 2735)
みずほ証券 1660( 1660)
ドイツ証券 1564( 1564)
インタラクティブ証券 1330( 1330)
BNPパリバ証券 725( 725)
岩井コスモ証券 380( 380)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース