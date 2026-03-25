褒めるって難しい！褒めたはずが逆効果!?「褒めないで」と言われた理由にハッ！“褒めること“の落とし穴に反響続出【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
人は誰でも、褒められればうれしくなるし、モチベーションも上がるもの。けれど、専門学校の講師が頑張る学生を褒めたら「褒めないでもらっていいですか？」と予想外の答えが返ってきて……。「褒め方」の奥深さを振り返った絵日記漫画に「すげえ褒めたい」「そういうのもあるのか」と、X(旧Twitter)上で3.7万件を超える「いいね」が集まっている。
■ひとつに依存せず、さまざまなことで喜びを見出せるよう促した
本作「『褒め方』って奥が深い！！！っていう漫画です！」は、作者のぬこー様ちゃんがイラスト系専門学校で講師を務めていたころの実体験を描いた作品だ。
それ以前の水泳コーチ時代の経験も影響しているそうで、「理論だけでは限界があると感じ、モチベーションを保てるよう褒め方には気をつけるようになりました」と、指導のなかで、褒めることを重視するようになったという。また、結果が出ないことも多い競技特性から、「出来ではなく姿勢を褒める形になりました」と振り返る。
そうした指導方針のもと、ある日、難しい構図に挑戦する学生に声をかけようとするぬこー様ちゃんさん。しかしその瞬間、学生から「先生に褒められたくて絵を頑張ってるので…褒めないでもらっていいですか？」と制止される。その理由は「今ここで先生に褒められたらしばらく満足して描けなくなる」という自己分析にあった。この言葉にぬこー様ちゃんさんは納得しつつも、その姿勢に思わず「褒めたくなっちゃう」衝動を必死にこらえることになるのだった。
ぬこー様ちゃんさんは「頼られてるなと感じ、うれしさも感じました」と当時の心境を語る一方で、「モチベーションを先生に依存してしまっているので危ういとも思いました」とも明かす。そのため「ひとつのことに依存しないよう、さまざまなところで喜びを見出せるよう促していきました」と、モチベーション管理における指導の工夫について語ってくれた。
褒める行為の難しさと奥深さを描く本作「『褒め方』って奥が深い！！！っていう漫画です！」。この機会にぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：ぬこー様ちゃん(@nukosama)
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